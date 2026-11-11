Corona-Pandemie: Studie sieht beschleunigtes biologisches Altern bei Jugendlichen

Eine Studie zur Corona-Pandemie belegt, dass fehlende soziale Kontakte das epigenetische Altern von Jugendlichen beschleunigten.

Die Corona-Pandemie hat Kinder und Jugendliche psychisch besonders belastet. Eine neue Studie der Max-Planck-Gesellschaft legt nun nahe, dass der Verlust sozialer Kontakte während dieser Zeit auch das biologische Altern junger Menschen beschleunigt hat. Die Forschenden berichten, dass das epigenetische Altern von Jugendlichen in der Pandemie messbar schneller verlief.

Für die Untersuchung wurden über 1000 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in Deutschland analysiert. Die Proben wurden vor dem ersten Corona-Lockdown im März 2020 entnommen und erneut nach dem Ende des zweiten Lockdowns zwischen Ende 2021 und dem Frühjahr 2022.

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Epigenetische Uhren messen das biologische Altern

Das Forscherteam um die Erstautorin Alicia Schowe nutzte sogenannte epigenetische Uhren, um Veränderungen in der DNA zu erfassen. Diese Uhren messen altersbedingte Veränderungen der DNA-Methylierung, einen chemischen Prozess entlang der DNA, der die Genaktivität reguliert.

Nach Angaben der Forschenden hat das Team damit erstmals die biologischen Zusammenhänge zwischen pandemiebedingtem Stress und epigenetischer Alterung untersucht. Die Analyse der Speichelproben zeigte, dass sich das Tempo der DNA-Methylierung bei allen Teilnehmenden erhöhte.

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Unterschiede zwischen Jugendlichen und jungen Erwachsenen

Bei den Jugendlichen im Alter von 14 bis 16 Jahren zeigte sich ein Zusammenhang zwischen dem subjektiven Stressempfinden und der epigenetischen Alterung. Gemeint ist das Gefühl, keine Freunde treffen zu dürfen.

Bei Kindern im Alter von acht bis zehn Jahren sowie bei jungen Erwachsenen zwischen 20 und 29 Jahren gab es diesen direkten Zusammenhang nicht. Die Forschenden führen die Veränderungen in diesen Altersgruppen auf andere Stressoren zurück, etwa auf Bewegungsmangel.

Gesundheitliche Risiken und gesellschaftliche Bedeutung der Studie

Ein erhöhtes Tempo der DNA-Methylierung wird mit einem höheren langfristigen Risiko für Krankheiten wie Krebs oder Typ-2-Diabetes in Verbindung gebracht. Die Studie beschreibt damit einen möglichen Zusammenhang zwischen Lockdown-Erfahrungen und späteren gesundheitlichen Folgen.

Alicia Schowe verweist laut der Mitteilung der Max-Planck-Gesellschaft darauf, dass Jugendliche in der Pubertät besonders sensibel auf Stress reagieren könnten. Einschränkungen beim Treffen von Gleichaltrigen hätten diese Altersgruppe zusätzlich stark belastet. Dem Forschungsteam zufolge zeigt die Studie, dass gesellschaftliche Krisen messbare biologische Auswirkungen haben können.