COP31: Simon Stiell fordert schnelle Kompromisse in der Türkei

UN-Klimachef Simon Stiell warnt vor Verzögerungen auf der COP31. Fokus liegt auf Elektrifizierungszielen und Klärung der Klimafinanzierung für ärmere Nationen bis 2035.

UN-Klimachef Simon Stiell hat während der laufenden Weltklimakonferenz COP31 in der Türkei zu mehr Druck auf die Verhandler der fast 200 beteiligten Staaten ausgeworfen. Er kritisierte taktische Verzögerungsmanöver und forderte eine erhöhte Kompromissbereitschaft in der zweiten Konferenzwoche. Im Mittelpunkt der dringenden diplomatischen Bemühungen steht die Zielvorgabe, den weltweiten Stromanteil am Endenergieverbrauch bis zum Jahr 2035 von derzeit 23 auf 35 Prozent anzuheben.

Kernziel der Konferenz: Massive Steigerung der Elektrifizierung

Die Internationale Energie-Agentur (IEA) berechnet, dass eine solche strategische Umstellung auf Strom als zentrales Energieversorgungsmedium die schädlichen CO2-Emissionen in den wichtigsten Sektoren signifikant reduzieren kann. Das primäre Ziel dieser Maßnahme besteht darin, die Energieeffizienz in den Bereichen Verkehr, Gebäude und Industrie drastisch zu verbessern. Durch den verstärkten Einsatz erneuerbarer Energien wie Sonnen- und Windkraft ließe sich das Klimaziel am effektivsten erreichen. Ein stärkerer Fokus auf grünen Strom soll helfen, die Treibhausgasemissionen im günstigsten Szenario bis zum Jahr 2035 um bis zu 40 Prozent zu senken. Dieser Ansatz erfordert eine globale Zusammenarbeit, da alle Regionen der Welt betroffen sind.

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Sachziele und politische Forderungen der Akteure

Martin Kaiser, der deutsche Chef von Greenpeace, bewertete die bisherige Bilanz des europäischen Engagements auf der COP31 als ernüchternd. Er fordert, dass Umweltminister Carsten Schneider, der im Laufe der Woche in der Türkei ankommen wird, konkret für drei Punkte in die Abschlusserklärung drängen muss. Dazu gehören ein verbindliches grünes Elektrifizierungsziel, konkrete Pläne für den Ausstieg aus fossilen Brennstoffen wie Öl, Gas und Kohle sowie ein wirksames Ende der globalen Waldzerstörung. Diese Forderungen spiegeln den Druck wider, der von der zivilgesellschaftlichen Ebene auf die politischen Entscheider ausgeübt wird.

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Emotionale Debatten um Klimafinanzierung und Geldgeber

In den Verhandlungsräumen der ersten Woche kam es teilweise zu emotional aufgeladenen Auseinandersetzungen, als das Thema der Klimafinanzierung für ärmere Länder auf die Tagesordnung kam. Afrikanische Staaten fordern von den Geberländern verbindliche Zusagen darüber, wer wann wie viel Geld für die Anpassung an die verschärfte Klimakrise bereitstellen wird. Ein Hauptproblem ist die aktuelle Schwammigkeit im Beschluss der COP30 in Brasilien, wo zwar eine Verdreifachung der Anpassungshilfen bis 2035 beschlossen wurde, jedoch ohne Festlegung eines Basisjahres oder konkreter Zwischenschritte. Sabine Minninger von Brot für die Welt drückte Verständnis für die Ungeduld der afrikanischen Vertreter aus, da deren Leid unter Dürren und Überschwemmungen von Industriestaaten am Verhandlungstisch oft ignoriert werde.

Herausforderungen und Aussichten für den Konferenzverlauf

Simon Stiell räumte ein, dass die Komplexität der Verhandlungen enorm ist, da fast 200 Länder an 165 einzelnen Tagesordnungspunkten arbeiten. Jeder Staat bringt dabei seine eigene Sichtweise und seine eigenen Interessen ein, was schnelle Einigungen erschwert. Da Beschlüsse auf Klimakonferenzen im Konsens gefunden werden müssen, sind Kompromisse unabdingbar. Die nächste Woche wird entscheidend sein, um die schwierigsten Fragen zu klären und die noch offenen Punkte, insbesondere die Finanzierungsstruktuen, zu regeln. Die Welt beobachtet gespannt, ob es den Diplomaten gelingen wird, die anvisierten Ziele für die Elektrifizierung und die gerechte Finanzverteilung verbindlich festzulegen.