Leonhard Kick von Swiss Youth for Climate berichtet von der COP31 in Antalya. Er kritisiert den massiven Lobbyismus der fossilen Industrie und warnt vor dem Verfeilen der 1,5-Grad-Grenze trotz multilateraler Anstrengungen.

Leonhard Kick, Masterstudent an der Universität für Globale Herausforderungen für Nachhaltigkeit und Vorstandsmitglied von Swiss Youth for Climate (SYFC), hat die COP31 in Antalya aus einer kritischen Perspektive beobachtet. Obwohl das Conference-Ergebnis für jüngere Generationen und Befürworter ambitionierter Klimaschutz massnahmen enttäuschend ausfiel, betonte Kick die unverzichtbare Bedeutung des Multilateralismus in der aktuellen geopolitischen Lage. Die Veranstaltung fand in einem atmosphärisch angespannten Kontext statt, der durch globale Klimaextreme geprägt war und die Dringlichkeit der Verhandlungen unterstrich.

Schwere Folgen durch klimabedingte Katastrophen

Die COP31 wurde im direkten Schatten schwerwiegender klimabedingter Naturkatastrophen abgehalten, was die politische Dringlichkeit weiter verschärfte. Kurz vor dem Treffen ereilten Nepal verheerende Überschwemmungen, die mehr als tausend Menschenleben forderten und volkswirtschaftliche Schäden in Höhe von 4,2 Milliarden Franken verursachten. Diese humanitäre und wirtschaftliche Katastrophe verdeutlichte den realen Cost-of-Inaction, während der Bericht der Konferenz bestätigte, dass die von den Staaten bei der COP21 in Paris vor mehr als zehn Jahren festgelegte Grenze von 1,5 Grad Celsius bereits überschritten worden ist.

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Massiver Einfluss der fossilen Industrie auf Verhandlungen

Ein zentraler Kritikpunkt der Schweizer Delegation war die Rekordzahl an Lobbyistinnen und Lobbyisten der fossilen Brennstoffindustrie sowie verwandter Wirtschaftsbereiche, die auf dem Konferenzgelände präsent waren. Diese Akteure operierten nicht im Verborgenen, sondern finanzierten riesige Pavillons, Ausstellungen und zahlreiche Podiumsdiskussionen, um falsche Lösungen zu bewerben. Besonders kritisch viewed SYFC den Einsatz von Geoengineering und der grossangelegten CO2-Abscheidung und -Speicherung (CCS) als gefährliche Ablenkungsmanöver, die von echter Dekarbonisierung ablenken sollen.

Der Einfluss der Industrie ging dabei weit über reinen Lobbyismus hinaus. Viele der Akteure trugen offizielle Länderausweise und waren direkt in die Aushandlung des Wortlauts von Rechtstexten eingebunden. Die Schweizer Organisation wirft der Branche vor, ihren Beitrag zum Klimawandel bewusst herunterzuspielen und gleichzeitig durch massiven Druck ehrgeizige Formulierungen in den Verhandlungstexten auszuschwächen oder ganz zu streichen. Dabei nutzen einige Förderländer fossiler Brennstoffe wie Saudi-Arabien ihr enormes politisches Gewicht, um die COP-Co-Präsidentschaft, bestehend aus Australien und der Türkei, sowie weitere Delegationen zu beeinflussen.

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Rolle der Jugenddelegierten und zivilgesellschaftlicher Netzwerke

Trotz der als übermächtig empfundenen blockierenden Kräfte hebt Kick die entscheidende Rolle der Zivilgesellschaft und speziell der Jugenddelegierten hervor. Swiss Youth for Climate (SYFC) bereitet ihre Mitglieder das gesamte Jahr über intensiv auf die Konferenzen vor. Die jungen Experten arbeiten in spezifischen Arbeitsgruppen und analysieren gemeinsam mit dem Climate Action Network (CAN) und der UNO-Interessengruppe für Jugend und Kinder (Youngo) die komplexen Rechtstexte bis ins Detail. Jeder Delegierte konzentriert sich auf ein spezifisches Verhandlungsthema, wie etwa die Klimafinanzierung, um fachlich fundiert in den Dialog mit den offiziellen Verhandlungsführern treten zu können.

Die Vernetzung mit globalen Partnern ermöglicht Brückenfunktionen, wo formelle Gespräche festzustecken scheinen. Organisationen wie CAN und Youngo pflegen Kontakte zu Jugenddelegierten und Verhandelnden in nahezu allen Ländern, bis hinauf zu hohen diplomatischen Ebenen. Weil diesen jungen Akteuren in allen Regionen vertraut wird, teilen ihnen Delegierte oft interne Einschätzungen mit, die sie im offiziellen Plenum nicht öffentlich äussern würden. Diese informellen Kanäle haben in der Vergangenheit bereits zu konkreten Fortschritten beigetragen, die im offiziellen Protokoll oft nicht sichtbar werden.

Persönliche Motivation und globaler Austausch

Die persönliche Dimension der Klimaverhandlungen bleibt für Kick der stärkste Antrieb. Bei einem Wiedersehen mit einem Freund aus der Maasai-Gemeinschaft in Kenia wurde ihm die Tragweite der Debatten wieder bewusst. Der Freund berichtete von verschärfenden Dürren und Extremwetterereignissen, die der lokalen Gemeinschaft die traditionelle Viehhaltung und die sichere Wasserversorgung unmöglich machen. Für SYFC-Mitglieder ist die Teilnahme an diesen Konferenzen immer mit persönlichen Einbußen verbunden, da sie dafür Urlaub von der Arbeit oder vom Studium nehmen.

Die Erfahrung zeigt jedoch, dass sich der Einsatz für die eigene Zukunft auszahlt. Die Zusammenarbeit mit Gleichgesinnten und jungen Menschen aus der ganzen Welt schafft ein starkes Gefühl der Solidarität und der geteilten Verantwortung. Leonhard Kick bestätigt, dass junge Menschen sehr wohl etwas bewirken können, vorausgesetzt, sie nehmen die politische Arbeit ernst, sind fachlich gut vorbereitet und nutzen die strukturierten Netzwerke der Zivilgesellschaft effektiv, um im internationalen Umfeld Gehör zu finden.