Die Klimakonferenz COP31 endet ohne gemeinsame Erklärung. Schweiz, EU und 130 weitere Staaten lehnen den Kompromiss ab, da Klimaschutzmaßnahmen und fossile Brennstoffe nicht ausreichend adressiert wurden.

Die Klimakonferenz COP31 in Antalya ist mit einem spektakulären Scheitern der Abschlussverhandlungen endgültig beendet worden. Nach zwei intensiven Wochen erreichten die Teilnehmerstaaten keine Einigung über eine gemeinsame Schlusserklärung, was als schwerer Rückschlag für die globale Klimapolitik gewertet wird. Besonders hervorzuheben ist der entschlossene Widerstand der Schweiz er Delegation sowie der Europäischen Union gegen den vorgeschlagenen Kompromiss.

Absage des Antalya-Pakts durch zentrale Akteure

Der als "Antalya-Pakt" bezeichnete Entwurf scheiterte an der breiten Ablehnung durch eine Koalition aus Staaten unterschiedlicher Weltregionen. Die Schweiz lehnte die Unterzeichnung ab, da ihr zufolge zentrale Elemente für wirksame Klimaschutzmaßnahmen fehlten. Umweltbotschafter Felix Wertli betonte, dass die Schweiz den Entwurf zu Recht nicht unterstützte, obwohl dieser ursprünglich ein starkes Signal für die Umsetzung von Maßnahmen gewesen wäre.

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Auch die Europäische Union trat geschlossen gegen den Text auf. Der EU-Klimaminister Darragh O'Brien machte die Gründe für das Veto klar: Die Erklärung erwähnte fossile Brennstoffe nicht einmal explizit. Ohne eine klare Benennung und Regulierung dieser Energieträger sah Brüssel keine Grundlage für eine Unterstützung. Die EU positionierte sich damit als Verteidigerin strikter Klimamaßstäbe gegen diplomatische Kompromisse.

Verhandlungsdruck und geopolitische Konflikte

Der Verhandlungsprozess war von erheblichem physischen und diplomatischen Druck geprägt. Die Schweizer Delegation, angeführt von Felix Wertli, verbrachte bis zum finalen Scheitern 36 Stunden lang ohne Schlaf im Einsatz. Trotz dieser Erschöpfung hielten die Schweizer Delegierten an ihrer kritischen Haltung fest. Sie sahen sich Teil einer großen Koalition, die den Mangel an ambitionierten Zielen im Entwurf kritisierte.

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Gegenseitig standen sich hierbei mächtige Ölstaaten wie Saudi-Arabien und Russland auf der einen Seite sowie mehr als 130 Nationen auf der anderen Seite gegenüber. Die von Saudi-Arabien verteidigte Position basierte unter anderem auf dem Argument, arabische Länder seien nur für einen kleinen Teil der historischen Emissionen verantwortlich. Gleichzeitig warb Riyadh intensiv für die Technologie der CO2-Abscheidung und -Speicherung, kurz CCS.

Die Gegenkoalition bestand aus der EU, kleinen Inselstaaten, afrikanischen Nationen und weniger entwickelten Ländern. Diese Gruppen wehrten sich gegen Vorstöße, die frühere Beschlüsse zurückdrehen oder verwässern sollten. Da Klimagipfel traditionell im Konsens entscheiden, hatte jedes einzelne Land das Potenzial, Beschlüsse zu blockieren. Diese Mechanik nutzten die blockierenden Staaten, um den Entwurf zu Fall zu bringen.

Kritik an Technologien und globale Enttäuschung

Neben der Frage der fossilen Brennstoffe eskalierte auch die Debatte über technische Lösungen. EU-Klimakommissar Wopke Hoekstra kritisierte scharf, dass CCS in den Verhandlungen plötzlich als Allheilmittel für alle Probleme präsentiert wurde. Hoekstra warnte davor, fossile Brennstoffe durch solche Technologien einfach ausblenden zu können, ohne deren Ausstieg konsequent voranzutreiben.

Die Chefdiplomatin der Marshallinseln ging noch weiter und nannte den Entwurf die "schlimmstmögliche Antwort" auf die Klimakrise. Sie warnte vor einer konkreten Gefahr für die Zukunft ihrer Heimat, die durch den steigenden Meeresspiegel existenziell bedroht ist. Diese emotionale und faktische Kritik unterstrich die Verletzlichkeit von Nationen, deren Überleben direkt von der globalen Erderwärmung abhängt.

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Auch die UNO reagierte mit deutlicher Enttäuschung. Generalsekretär António Guterres verglich die Situation mit dem Versuch, ein Feuer zu löschen, während man gleichzeitig Brennstoff darauf giesst. Er kritisierte die anhaltende Abhängigkeit der Weltwirtschaft von Kohle, Öl und Gas. Die Entwicklungsorganisation Oxfam sah zwar ein positives Signal darin, dass sich die Mehrheit nicht beugte, kritisierte aber auch die mangelnde Flexibilität der EU bei Finanzhilfen für ärmere Länder.

Klimaziele und künftige Entwicklungen

Trotz des gescheiterten Abschlusspakts gab es im Detail Fortschritte in einzelnen Allianzen. Rund 30 Staaten legten konkrete Pläne für den Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas vor oder kündigten diese an. Ein wichtiges Ziel ist die Erhöhung des Stromanteils am globalen Endenergieverbrauch von 23 auf 35 Prozent. Dutzende Länder sowie Deutschland und die EU unterstützen diese Ambition zusätzlich durch Maßnahmen zur Bekämpfung des Treibhausgases SF6.

Die nächsten Schritte sind bereits terminiert. Im Juli wollen sich die Staaten in Tuvalu zum weiteren Austausch treffen. Vorläufig bleiben jedoch die früheren Beschlüsse der Konferenzen gültig. Felix Wertli betonte, dass das Pariser Abkommen weiterhin wirke, da mehr als 160 Staaten Klimaziele eingereicht und diese auch umsetzen.

Langfristig zeigt sich jedoch eine ernüchternde Bilanz. Das Ziel, die Erderwärmung auf 1,5 Grad gegenüber vorindustrieller Zeit zu begrenzen, gilt inzwischen als nicht mehr erreichbar. Die Staaten wollten in Antalya zwar anerkennen, dass die Schwelle überschritten wird, und diese Überschreitung möglichst kurz und gering halten. Laut UNO steuert die Welt derzeit auf 2,8 Grad Erwärmung bis Ende des Jahrhunderts zu, was die Dringlichkeit künftiger Verhandlungen weiter erhöht.