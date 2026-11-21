Die COP29 in Antalya einigt sich auf einen Entwurf, der die 1,5-Grad-Grenze als verfehlt anerkennt, aber Kohle, Öl und Gas nicht explizit nennt. details zum Text.

Nach über dreißig Stunden intensiver Verhandlungen liegt der COP29-Klimakonferenz in Antalya ein neuer Entwurf für die Abschlusserklärung vor. Dieser Text markiert einen entscheidenden Wendepunkt in der internationalen Klimapolitik, da er erstmals offiziell anerkennt, dass das pariser Klimaziel, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, nicht mehr erreicht werden kann. Die knapp 200 teilnehmenden Staaten stehen nun vor der Abstimmung über dieses zehnseitige Dokument, das tiefgreifende Implikationen für die zukünftige Energiepolitik hat.

Anerkennung der 1,5-Grad-Grenze als verfehlt

Der zentrale Punkt des Entwurfs ist die explizite Zusage, dass die Staatengemeinschaft ihr in Paris im Jahr 2015 angestrebtes Limit reißt. Wissenschaftler warnen bereits lange, dass das Überschreiten der kritischen Marke von 1,5 Grad gegenüber dem vorindustriellen Niveau katastrophale Folgen haben würde. Dennoch betont das Papier den Willen, die Überschreitung in ihrem Ausmaß und ihrer Dauer so gering wie möglich zu halten. Dieser Schritt ist notwendig, da laut aktuellen UNO-Berichten Hitzewellen, Dürren und Stürme bereits jetzt häufiger und heftiger auftreten.

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Laut den vorliegenden Daten ist das Überschreiten der 1,5-Grad-Marke inzwischen faktisch unvermeidlich. Im günstigsten Szenario könnte die globale Temperaturerhöhung bis zur Mitte des Jahrhunderts bei 1,7 bis 1,8 Grad liegen. Um dieses Ziel zu erreichen, wären beispiellose Senkungen der Treibhausgasemissionen erforderlich. Bis zum Jahr 2030 müsste der Ausstoß um 18 Prozent reduziert werden, bis 2035 sogar um 45 Prozent. Derzeit zeichnet sich ab, dass diese drastischen Kürzungen auf globaler Ebene nicht stattfinden werden.

Debatte um fossile Energieträger und Kohlekompromiss

Ein weiterer strittiger Punkt im Entwurf ist die Behandlung fossiler Brennstoffe. Im Gegensatz zu den Erwartungen der deutschen Delegation und zahlreicher Klimaschutzverbände werden die Begriffe Öl, Kohle und Gas im zehnpaginigen Dokument nicht ausdrücklich erwähnt. Stattdessen wird auf einen bereits im Jahr 2023 in Dubai gefällten Beschluss verwiesen, der die schrittweise Verabschiedung von diesen Energieträgern fordert. Diese Formulierung wird von vielen Aktivisten als zu schwach kritisiert, da sie keine direkten Handlungsanweisungen für den Ausstieg enthält.

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Murat Kurum, der Präsident der Klimakonferenz, appellierte an den Einigungswillen der Diplomaten. Er betonte, dass sich die Gräben zwischen den Nationen schließen würden, obwohl die Verhandlungen über zwei Wochen hinweg in vielen Fragen zerstritten waren. Die Delegationen hatten Zeit zur Prüfung des am frühen Morgen veröffentlichten Textes. Die offizielle Abstimmung im Plenum sollte um 9.00 Uhr Ortszeit, was 7.00 Uhr MEZ entspricht, stattfinden.

Martin Kaiser, der Geschäftsführer von Greenpeace Deutschland, reagierte schockiert auf den aktuellen Verhandlungstext. Er nannte es unfassbar, dass jegliche Erwähnung der fossilen Energieträger Kohle, Öl und Gas fehle. Stattdessen sehe er die Gefahr, dass die unterirdische Speicherung von CO2 das Geschäftsmodell großer Öl- und Gaskonzerne bis ins nächste Jahrhundert verlängern könnte. Er forderte Umweltminister Carsten Schneider und die EU auf, sich gemeinsam mit Inselstaaten und vulnerablen Staatengruppen gegen diese Schwächung des Textes zu wehren.

Elektrifizierung und Stärkung des Weltklimarats

Neben der Anerkennung der Klimaziele enthält der Entwurf auch Ziele zur beschleunigten Elektrifizierung. Bis zum Jahr 2035 soll der Anteil von Strom am Endenergieverbrauch von derzeit 23 auf 35 Prozent steigen. Dieser Stromverbrauch umfasst Haushalte, Industrie, Verkehrsteilnehmer, Dienstleister sowie Datenzentren und Landwirte. Der Ansatz zielt darauf ab, Autos, Heizungen und Industrieanlagen vermehrt elektrisch zu betreiben, anstatt Sprit oder Gas zu verbrennen.

Diese Maßnahme soll große Effizienzgewinne bringen und dem Klimaschutz helfen, vorausgesetzt der Strom stammt aus erneuerbaren Quellen wie Sonne, Wasser oder Wind. Im Textentwurf ist jedoch lediglich von Bemühungen die Rede, die Nutzung sauberer Energie zu steigern. Experten weisen darauf hin, dass diese Formulierung auch die Nutzung von Atomkraft einschließen könnte, was in der internationalen Debatte um die Energiewende umstritten bleibt.

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Auch der Weltklimarat IPCC wird in dem Papier gestärkt. Die aus tausenden Forschern bestehende Organisation wird eingeladen, ihre nächsten Berichte rechtzeitig vor der nächsten weltweiten Bestandsaufnahme vorzulegen. Diese findet alle fünf Jahre statt, um den Stand des Klimaschutzes offiziell festzuhalten. Das nächste Mal ist dies auf der Klimakonferenz Ende 2028 geplant. Ursprünglich waren die IPCC-Berichte bereits für 2028 vorgesehen.

Einige Staaten wie Saudi-Arabien und Indien versuchten jedoch, eine solche Verzögerung oder Manipulation der Berichte zu verhindern. Die Unklarheit und die verhärteten Fronten selbst noch am Ende des ersten Extra-Tags waren ungewöhnlich. Bereits am Samstag reisten tagsüber zahlreiche Minister ab, teils ganze Delegationen. Für Beschlüsse auf Klimakonferenzen gilt ein Quorum, wonach mindestens zwei Drittel der knapp 200 Staaten vertreten sein müssen.