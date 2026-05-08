Coop senkt Preis für Big Silserbutter-Gipfeli – Migros hatte bereits vorgespurt

Coop hat den Preis für das Big Silserbutter-Gipfeli von 1,40 Franken auf 1 Franken gesenkt. Die Preisanpassung trat am 9. April in Kraft. Migros hatte bereits im Oktober den Preis für ihr Big Laugengipfeli reduziert. Die Bäckereibranche kritisiert die Preispolitik der Grossverteiler.

Coop hat den Preis für das Big Silserbutter- Gipfeli von 1,40 Franken auf 1 Franken gesenkt. Die Preisanpassung trat am 9. April in allen Coop -Filialen in Kraft.

Der Detailhändler gab keine konkreten Gründe für die Senkung an, betonte jedoch, dass Preise kontinuierlich überprüft werden. Laut Coop-Sprecher Caspar Frey zählen Gipfeli-Produkte zu den meistverkauften Artikeln im Sortiment. Aktuell führt das French Croissant die Beliebtheitsliste an, gefolgt vom Big Silserbutter-Gipfeli, dem Bio Buttergipfel und dem Bio Buttergipfel rustico. Die Reihenfolge kann sich jedoch je nach Saison ändern.

Auch die Migros hatte bereits im Oktober den Preis für ihr Big Laugengipfeli von 1,05 Franken auf 1 Franken reduziert. Weitere Preisanpassungen bei Brot und Gebäck sind bei der Migros derzeit nicht geplant. Die Preispolitik der Grossverteiler wird von der Bäckereibranche kritisch betrachtet. Seit Oktober sinken die Preise im Backwarensegment bei den Grossverteilern.

Lidl, Denner und Migros hatten damals ihre Brotpreise gesenkt, Coop folgte mit einer Anpassung. Ein 500-Gramm-Halbweissbrot und ein Pfünderli Ruchbrot kosten bei den Grossverteilern mittlerweile 1 Franken. Die Bäckereibranche sieht darin jedoch ein reines Lockvogelangebot. Ein Bäcker kommentierte: Mit dem Pfünderli für einen Franken bringen sie Kunden in den Laden, und die gehen nie nur mit einem Pfünderli raus.

Die Preissenkungen bei Gipfeli und Brot sind Teil einer Strategie der Grossverteiler, um Kunden zu locken und den Umsatz zu steigern. Gleichzeitig wird die Bäckereibranche vor Herausforderungen gestellt, da sie mit den niedrigen Preisen der Grossverteiler nicht mithalten kann. Die Preispolitik der Grossverteiler hat Auswirkungen auf den gesamten Backwarenmarkt. Während die Kunden von den niedrigeren Preisen profitieren, sehen sich die Bäckereien gezwungen, ihre Preise anzupassen oder alternative Strategien zu entwickeln, um wettbewerbsfähig zu bleiben.

Die Diskussion über faire Preise und die Zukunft der Bäckereien bleibt somit ein aktuelles Thema





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