Coop Patenschaft für Berggebiete: Erfolgreiches Geschäftsjahr 2025

Die Coop Patenschaft für Berggebiete hat ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2025 hinter sich. Die Projektunterstützungen haben den zweithöchsten Wert in der Geschichte der Coop Patenschaft für Berggebiete erzielt. Über 7,3 Millionen Franken wurden als À-fonds-perdu-Beiträge eingesetzt, dazu kamen Zusagen für zinslose Darlehen in Höhe von über 1,2 Millionen Franken. Die Unterstützungsbeiträge beliefen sich insgesamt auf 8,5 Millionen Franken. 1500 Menschen konnten auf die Unterstützung der Coop Patenschaft für Berggebiete zählen. Neu im Verwaltungsrat sind Rebecca Veiga, Paul Stöckli, Christian Broggi und Lorenz Wyss.

Die Generalversammlung der Coop Patenschaft für Berggebiete fand im Muttenz statt. Präsident Joos Sutter durfte 600 Mitglieder begrüssen und ihnen die Zahlen eines erfolgreichen Geschäftsjahrs 2025 präsentieren.

Die Coop Patenschaften gibt es seit 1942. Die Projektunterstützungen hätten im letzten Jahr den zweithöchsten Wert in der Geschichte der Coop Patenschaft für Berggebiete erzielt, heisst es in einer Mitteilung. Mit À-fonds-perdu-Beiträgen von über 7,3 Millionen Franken und Zusagen für zinslose Darlehen in der Höhe von über 1,2 Millionen Franken erreichten die Unterstützungsbeiträge im vergangenen Jahr ein Total von 8,5 Millionen Franken. Insgesamt konnten 1500 Menschen auf die Unterstützung der Coop Patenschaft für Berggebiete zählen.

Unter den 212 unterstützten Projekten befinden sich beispielsweise die Sanierung der Sennerei Nufenen GR, ein Stallumbau in Mont-Tramelan im Berner Jura, eine Hofübernahme für eine Bergbauernfamilie in Libingen SG oder die Mitfinanzierung eines dringend notwendigen Zweiachsmähers eines Milchwirtschaftsbetriebes in Adelboden BE. Finanziert wurden diese Vergabungen durch hohe Spenden und Vermächtnisse in der Höhe von 8,7 Millionen Franken. 13'842 Spenderinnen und Spender sowie die Mitglieder der Genossenschaft haben dieses Ergebnis ermöglicht.

Insbesondere die Nachlässe von langjährigen Mitgliedern haben zu den hohen Einnahmen im vergangenen Jahr geführt, heisst es weiter in der Medienmitteilung. An der Versammlung standen auch Gesamterneuerungswahlen an. Vier Mitglieder des Verwaltungsrats standen nicht mehr zur Wahl. Neu in den Verwaltungsrat gewählt wurden Rebecca Veiga, Leiterin Kommunikation Coop, als Ersatz von Jörg Ledermann, dem bisherigen Generalsekretär von Coop, der aufgrund seiner Pensionierung nicht mehr zur Wahl antrat.

Ebenfalls altershalber ersetzt Paul Stöckli Toni Brülhart als Vertreter der Verkaufsregionen und des Coop Category-Management. Christian Broggi folgt als neuer Vertreter der Region Ticino/Moesa auf Raffaele Sartori, der neu in den Verwaltungsrat der Coop-Gruppe Genossenschaft gewählt wurde. Aufgrund der Amtszeitbeschränkung trat zudem der langjährige Vizepräsident Jörg Ackermann nicht mehr zur Wahl an.

Als neuen Vizepräsidenten wählte der Verwaltungsrat der Coop Patenschaft für Berggebiete Lorenz Wyss, ehemaliger Leiter von Bell, der letztes Jahr in den Verwaltungsrat gewählt und dieses Jahr bestätigt wurde





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