Der Supermarkt连锁 Coop verlangt ab Dezember einen Franken für die Nutzung der WCs an der Bellevue-Filiale. Die Gebühr dient der Steuerung der frequentierten Räume.

Der Schweizer Grossverteiler Coop hat eine neue Regelung für die Nutzung der Sanitäranlagen in seiner City-Filiale am Bellevue in Zürich angekündigt. Mit diesem Schritt soll sichergestellt werden, dass die Toiletten primär der eigentlichen Kundschaft des Warenhauses vorbehalten bleiben. Der Zugang zu den WC-Räumen wird durch ein physisches Drehkreuz blockiert, welches den Zutritt kontrolliert. In der aktuellen Übergangsphase befindet sich das Drehkreuz noch ausser Betrieb, doch die Einführung der neuen Gebührenregelung ist bereits geplant und wird von der Unternehmensseite bestätigt. Diese Massnahme zielt darauf ab, die Frequenz der Sanitärräume gezielt zu steuern und Missbrauch durch Nicht-Kunden zu verhindern.

Mechanismus der Franken-Regelung

Die geplante Regelung sieht vor, dass jedes Mitglied der Kundschaft einen Franken für die Nutzung der Toilette bezahlen muss. Dieser Betrag wird nicht als reine Einnahme verbucht, sondern fungiert als ein Umlenkungs-Instrument. Im Gegenzug für die gezahlte Gebühr erhält die betreffende Person einen Bon im gleichen Wert von einem Franken. Dieser Bon kann unmittelbar für einen Einkauf im Warenhaus eingelöst werden. Das System soll ab Dezember in Kraft treten und ist bereits an anderen Standorten in der Schweiz erprobt worden. Durch diese Konstruktion soll der Anreiz minimiert werden, die Toiletten allein aus reinem Komfortbedürfnis ohne nachfolgenden Einkauf zu nutzen.

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Konflikt um öffentliche Zugänglichkeit

Die Entscheidung von Coop stösst auf geteilte Resonanz und spiegelt die Debatte um die Verfügbarkeit öffentlicher Infrastrukturen wider. Die Filiale am Bellevue liegt nur wenige Gehmeter vom热闹的 Weihnachtsmarktgelände entfernt. Viele Gäste des Weihnachtsmarkts nutzen die warmen und zentral gelegenen Sanitäranlagen im Warenhaus, da öffentliche Alternativen oft fehlen oder kostenpflichtig sind. Einige Verbraucher empfinden die neue Gebühr als nachvollziehbar, da Geschäfte ihre Ressourcen primär bedienen sollen. Andere hingegen kritisieren die Massnahme, da sie den Zugang gerade an öffentlichen Veranstaltungsorten erschwert und als unnötig nervig empfunden wird.

Rechtliche Rahmenbedingungen und Hilfeleistung

Die Diskussion um solche Gebühren steht nicht isoliert, sondern in einem breiteren rechtlichen und gesellschaftlichen Kontext. Während Privatunternehmen wie Coop das Recht haben, den Zugang zu ihren Einrichtungen zu regulieren, gibt es im Notfall klare gesetzliche Vorgaben. Jan Liechti, der ehemalige stellvertretende Leiter Recht beim Konsumentenschutz, wies darauf hin, dass im Fall eines akut lebensbedrohlichen medizinischen Notfalls eine allgemeine Pflicht zur Hilfeleistung gilt. In solchen extremen Situationen darf der Zutritt zu notwendigen Einrichtungen nicht verwehrt werden, unabhängig von bestehenden Gebührenordnungen oder Zugangsbeschränkungen. Dies zeigt die Grenze zwischen kommerzieller Steuerung und sozialer Verantwortung.

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Alternativen und lokale Unterstützungssysteme

Um die Lücke im Angebot öffentlicher Toiletten zu schließen, setzen viele Städte auf die Einbindung lokaler Gastronomiebetriebe. In Zürich und anderen Städten beteiligen sich Cafés, Restaurants und Hotels an Initiativen, um die Verfügbarkeit von Sauberkeiten zu erhöhen. Diese Betriebe bieten ihre Toiletten auch für Personen kostenlos an, die keine Produkte oder Dienstleistungen bei ihnen kaufen. Als Entschädigung für den Verwaltungsaufwand und die Verschmutzung erhalten diese Unternehmen jährlich eine finanzielle Ausgleichszahlung von der Stadt oder einer entsprechenden Organisation.

Diese Kooperationen werden oft über digitale Plattformen wie die App "Die nette Toilette" sichtbar gemacht. Nutzer können auf einer interaktiven Stadtkarte die teilnehmenden Standorte lokalieren und so flexibel auf saubere und zugängliche Sanitäranlagen zurückgreifen. Dieses Modell unterscheidet sich deutlich von der geschlossenen Lösung von Coop am Bellevue, da es die soziale Komponente in den Vordergrund stellt. Die unterschiedlichen Ansätze demonstrieren die Komplexität der Stadtplanung und die verschiedenen Strategien, mit denen Unternehmen und Kommunen auf die Nachfrage nach öffentlichen Dienstleistungen reagieren.