Coop-Filiale an der Bahnhofstrasse geräumt, Kältemittel-Leck im Coop City St. Annahof

Ein technischer Zwischenfall in einem Coop-Markt in Zürich hat zur Räumung der Filiale und einem grossen Einsatz von Polizei und Feuerwehr geführt. Ein Kältemittel-Leck im Coop City St. Annahof hat zu Verkehrsbehinderungen im Zentrum der Stadt geführt.

Mitten im Zürcher Stadtzentrum mussten Einsatzkräfte wegen eines technischen Zwischenfalls ausrücken. Nach dem Austritt von Kältemittel wurde die Coop -Filiale an der Bahnhofstrasse geräumt. Wegen eines Kältemittel-Leck s im Coop City St. Annahof kam es an der Zürcher Bahnhofstrasse zu einem Grosseinsatz von Polizei und Feuerwehr .

Ein Zwischenfall an der Zürcher Bahnhofstrasse hat am Dienstagnachmittag einen grösseren Einsatz von Polizei und Feuerwehr ausgelöst. Im Coop City St. Annahof trat laut Schutz & Rettung Zürich Kältemittel aus. Das Gebäude wurde daraufhin vorsorglich evakuiert, damit Kundinnen, Kunden und Mitarbeitende das Gebäude verlassen konnten, wie der Rund um die Filiale sperrten die Einsatzkräfte den betroffenen Bereich grossräumig ab.

Vor den Eingängen informierten Mitarbeitende von Coop sowie Polizeikräfte Passanten darüber, dass der Zugang zum Gebäude bis auf Weiteres nicht möglich sei. Angaben zur Dauer der Sperrung konnten sie zunächst nicht machen. Von den Einschränkungen betroffen sind auch benachbarte Geschäfte wie Cos und Balenciaga, die vorübergehend geschlossen bleiben mussten. Spezialisten der Feuerwehr waren am Nachmittag damit beschäftigt, die Ursache des Lecks zu finden und den Austritt des Kältemittels zu stoppen.

Wegen des Einsatzes kam es zudem zu Verkehrsbehinderungen im Zentrum der Stadt. Der Tramverkehr auf der Bahnhofstrasse wurde zwischenzeitlich eingestellt





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