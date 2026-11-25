Philipp Landl von Coop nennt den Schweinehals als unterschätztes Fleischstück. Trotz sinkendem Absatzanteil bietet dieses Fleischstück beste Qualität zu einem fairen Preis.

Wer beim Einkauf von tierischen Produkten im Schweizer Detailhandel sparen möchte, muss dabei nicht zwangsläufig auf hohen Genuss verzichten. Philipp Landl, gelernter Metzger und Category Product Manager Fleisch bei Coop, verweist darauf, dass die sorgfältige Auswahl des richtigen Fleischestücks oft entscheidender für das Endergebnis ist als der reine Kaufpreis. Er betonte, dass es viele günstige Alternativen gibt, die bei korrekter Zubereitung geschmacklich voll überzeugen können.

Der unterschätzte Schweinehals als Geheimtipp

Der Experte aus dem Hause Coop identifiziert den Schweinehals eindeutig als das am meisten unterschätzte Fleischstück im Sortiment. Aufgrund seiner ausgeprägten Fettmarmorierung bleibt dieses Fleischstück selbst bei hohen Temperaturen besonders saftig und entfaltet ein intensives Aroma. Landl rät dringend dazu, dieses Stück intensiver in den Blick zu nehmen, da es sich hervorragend für das Grillieren, das Braten oder das langsame Garen eignet und somit eine enorme Vielseitigkeit im Küchenalltag bietet.

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Entscheidende Faktoren für Frische und Herkunft

Die Entscheidung für ein bestimmtes Fleischstück hängt stark vom persönlichen Anlass und den individuellen Ansprüchen des Konsumenten ab. Philipp Landl erklärt, dass er beim Einkauf immer auf die Frische, die genaue Herkunft sowie die grundlegende Qualität des Fleisches achtet. Gleichzeitig steht die Frage im Raum, welches Gericht letztlich zubereitet werden soll, da das richtige Stück die richtige Grundlage für ein gelungenes Essen bildet.

Verluste beim Schweinefleisch und Gewinne bei Geflügel

Die Verbraucherstrukturen in der Schweiz haben sich in den vergangenen Jahren deutlich gewandelt. Laut Daten des Bundesamts für Landwirtschaft (BLW) ging der Absatz von Schweinefleisch im Detailhandel zwischen 2017 und 2025 um 4,6 Prozent zurück. Im selben Zeitraum verzeichnete der Konsum von Geflügel einen massiven Zuwachs von 25,6 Prozent, da viele Konsumenten auf günstigere oder gesündere Alternativen umstiegen.

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Pro-Kopf-Verbrauch und vegetarische Trends

Trotz des allgemeinen Rückgangs stieg der Schweinefleischabsatz im Jahr 2025 erstmals seit 2020 wieder leicht an. Insgesamt lag der rechnerische Fleischverbrauch in der Schweiz im Jahr 2025 bei 51,2 Kilogramm pro Kopf, verglichen mit 52 Kilogramm im Jahr 2017. Beim Frischfleisch dominiert Geflügel mit einem Anteil von 49 Prozent, gefolgt von Rindfleisch mit 24,8 Prozent und Schweinefleisch mit 20,1 Prozent. Zudem ernähren sich laut einer Auswertung der MACH-Konsumentenstudie durch Swissveg im Jahr 2026 rund 4,9 Prozent der Schweizer Bevölkerung ab 14 Jahren vegetarisch oder vegan, wobei der Anteil der rein vegan lebenden Menschen bei 0,8 Prozent liegt.

Beratung durch Fleischfachleute nutzen

Konsumenten, die unsicher bei der Auswahl sind, sollten gezielt die Fleischfachleute in den Verkaufsräumen ansprechen. Diese verfügen über umfangreiches Expertenwissen und können individuelle Tipps zur Auswahl und Zubereitung geben. Oft entdecken Kunden durch diese Beratung Fleischstücke, die sie zuvor noch gar nicht kannten, und lernen so neue, kostengünstige und aromatische Alternativen kennen.