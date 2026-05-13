Controlling office finds severe health issues at an Aargau bakery, leading to its closure

Food control inspectors discover serious health issues at an Aargau bakery, resulting in its closure. The bakery was found to be infested with mold, pests, and rotten food items. Operations' personnel was accused of neglecting to address health issues on multiple occasions.

Massive Hygiene mängel haben zur Schliessung einer Konditorei im Aargau geführt. Kontrolleure fanden Schimmel, Schädlinge und verdorbene Lebensmittel – die Betreiberin wurde verurteilt. In einer Aargauer Konditorei wurden bei Kontrollen massive Hygiene mängel festgestellt, darunter Schimmel, Schädlinge und verdorbene Lebensmittel.

Trotz mehrfacher Aufforderungen blieben die Probleme bestehen, auch bei Nachkontrollen wurden erneut gravierende Mängel entdeckt. Eine Kontrolle im Oktober 2025 in einer Aargauer Konditorei entwickelte sich zu einem gravierenden Fall. An dem Tag im Oktober standen Lebensmittelkontrolleure des Amts für Verbraucherschutz (AVS) im Betrieb – und fanden Zustände, die sie als «Albtraum’ beschreiben. Das berichten die In Mandel- und Nusspulver kriechen Motten und Larven, daneben liegen ungewaschene Früchte neben frischen Lebensmitteln.

Kühlschränke sind verdreckt, das Eiswasser für den Teig ist schmutzig, Geräte sind teilweise rostig oder stark verschmutzt. Besonders stossend: Im Lager steht sogar ein Motorrad





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