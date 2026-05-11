Constitutional referendum in March 2025

A constitutional referendum is scheduled for March 2025, with several constitutional articles being put to a vote.

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Ich habe moderne Sprachen, Englisch und russische Literatur studiert und dann einen MA in internationalem Journalismus in Cardiff abgeschlossen. Danach habe ich einige Jahre für BBC Education in Manchester gearbeitet, bevor ich in die Schweiz zog.2025 gab es einen neuen Rekord an Zulassungen zum Zivildienst. Das immer mehr den Zivildienst wählen, finden der Bundesrat und eine Mehrheit des Parlaments problematisch. Deshalb hat das Parlament Massnahmen ergriffen, um den Zugang zum Zivildienst einzuschränken.

Dagegen gab es ein Referendum. Nun kommt die Entscheidung am 14. Juni vors Volk. Das Parlament möchte die Zugangsbedingungen zum Zivildienst verschärfen, um den Bestand der Armee zu stärken.

Dagegen wurde das Referendum ergriffen. Alles über die Abstimmungen vom 14. Juni: Die SVP will die Zuwanderung in begrenzen. Und der Bundesrat will eine strengere Militar-dienstpflicht.

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