Conflicts on a multigenerational farm: lessons from a book by Petra Wurzer

The author, a 45-year-old mother of two, shares her experiences and insights on conflicts and challenges in multigenerational farming. She emphasizes the importance of self-reflection and understanding others' needs for successful communication and coexistence.

Damit nicht nur die Arbeit gut läuft, sondern man auch die Zeit mit der Familie geniessen kann, braucht es auf dem Hof ein gutes Miteinander von Jung und Alt.

Die Österreicherin Petra Wurzer hat ein Buch darüber geschrieben. Was braucht es für ein gutes Zusammenleben auf einem Landwirtschaftsbetrieb. Die Altbäuerin ärgert sich über die Schwiegertochter, die im Gemüsegarten kaum lässt. Die Schwiegertochter ärgert sich über ihren Mann, den Jungbauer, der ihr bei einem Wortwechsel mit dem Schwiegervater nicht beistand.

Der Jungbauer ärgert sich über den Altbauer, der die Geräte nicht nach dem neuen System in den Schopf einräumt. Und der Altbauer ärgert sich über seine Frau, die 'ständig' mit ihm die Enkel hüten möchte. So kann der Alltag auf einem Mehrgenerationenbetrieb in der Landwirtschaft aussehen, weit entfernt von Idylle. Denn auf den Höfen prallen nicht selten Welten aufeinander: Jung und Alt, traditionell und innovativ, 'dauernd am Arbeiten' und 'ein Recht auf Privatleben'





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Family Personal Development Multigenerational Farming Conflicts Self-Reflection Communication Understanding Needs

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Italian Police Arrest Man Suspected of Killing 2-Year-Old BeatriceFour months after the death of Beatrice, a two-year-old girl, the Italian police arrested the man suspected of killing her. The mother, Manuela Aiello, and her partner are now accused of the severe mistreatment of a child resulting in death. The police found evidence of severe mistreatment on their phones, including photos and videos. The investigation revealed that Beatrice was subjected to severe mistreatment, including being forced to smoke cigarettes and being beaten. The family was under the observation of the youth authorities and the father of the child was in prison. The relationship between the parents was marked by conflicts. The case is being investigated as a result of the severe mistreatment of a child, which led to the death of Beatrice.

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