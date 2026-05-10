Conflicts and Future Prospects of US-IranCoalition

Addressing recent tensions involving Iran and the United States in the Strait of Hormuz, Donald Trump emphasized the possibility of an imminent agreement, while also acknowledging its uncertainty.

NEWS TEXT Der Iran und die USA haben sich erneut Gefechte in der Strasse von Hormus geliefert. Eine mögliche Einigung scheint fraglich. Donald Trump sprach von einer baldigen Einigung, die aber auch unscharfe scheint.

Die USA haben unter iranischer Flagge fahrende Tanker beschossen. Auch mehrere Golfstaaten melden wieder Angriffe aus dem Iran. Der Iran hat eine Antwort auf den US-Vorschlag zur Beendigung des Krieges an den Vermittler Pakistan weitergegeben. Gemäß dem vorgeschlagenen Plan würden sich die Verhandlungen in dieser Phase auf die Beendigung des Krieges in der Region konzentrieren, hiess es lediglich.

Israel hat zwei Aktivisten abgeschoben, die nach dem Stopp der Gaza-Hilfsflotte nach Israel gebracht worden waren. Dies sei geschehen, nachdem die Ermittlungen gegen den Spanier Saif Abu Keschek und den Brasilianer Thiago Ávila abgeschlossen worden seien, teilte ein Sprecher des israelischen Aussenministeriums auf der Plattform X. Ihnen wurde Provokation vorgeworfen. Israel werde «keinen Verstoss gegen die rechtmässige Seeblockade des Gazastreifens zulassen». ytterligere Details zur Abschiebung wurden zunächst nicht mitgeteilt.

Die USA fordert in einer UN-Resolution die Absicherung der Schifffahrt durch die Strasse von Hormus. Der Iran warnt die Golfstaaten davor, diese zu unterstützen, und droht. So schreibt Parlamentssprecher Ebrahim Azizi auf X: Sich auf die Seite der US-Resolution zu stellen, bringe «ernste Konsequenzen». Die Strasse von Hormus sei eine bedeutende Handelsroute. «Riskiert es nicht, dass sie für euch für immer geschlossen bleibt.





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