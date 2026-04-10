Condor zahlt Staatshilfen zurück, plant zweistellige Millionen-Zahl bei Fluggästen und blickt optimistisch in die Zukunft

Condor konnte im letzten Geschäftsjahr Umsatz und Ebit steigern, Passagierzahlen erhöhen und einen Großteil der Staatshilfen zurückzahlen. Trotz Herausforderungen wie dem Ergebnis nach Steuern und Veränderungen in der Führungsebene blickt die Fluggesellschaft optimistisch in die Zukunft und plant strategische Anpassungen.

Die deutsche Fluggesellschaft Condor blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurück und zeigt sich optimistisch für die Zukunft. Das Unternehmen konnte im vergangenen Geschäftsjahr 2024/25, das bis Ende September lief, in fast allen Bereichen zulegen. Der Umsatz stieg um fast 11 Prozent auf 2,35 Milliarden Euro, und der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) wuchs sogar um mehr als 25 Prozent auf 151 Millionen Euro.

Trotz dieser positiven Entwicklung verschlechterte sich das Ergebnis nach Steuern um fast 14 Prozent auf minus 110 Millionen Euro. Finanzchef Björn Walther erklärte, dass dieser Rückgang hauptsächlich auf Zinsen für Darlehen vom Eigentümer Attestor sowie auf die Rechnungslegungsvorschriften in Bezug auf Leasingverbindlichkeiten für die relativ junge Flotte zurückzuführen sei. Besonders erfreulich ist die Steigerung der Passagierzahlen. Condor konnte die Anzahl der Reisenden um 13 Prozent von 8,5 auf 9,6 Millionen erhöhen. Im laufenden Geschäftsjahr 2025/26 erwartet das Unternehmen erstmals eine zweistellige Millionen-Zahl an Fluggästen. Das Unternehmen hat einen großen Teil des staatlichen Kredits der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) in Höhe von 175 Millionen Euro zurückgezahlt, die sogenannte Senior Tranche. Dies unterstreicht die finanzielle Stabilität und das Vertrauen in die zukünftige Entwicklung des Unternehmens.\Condor plant im laufenden Geschäftsjahr Anpassungen bei den Flugrouten vorzunehmen, um auf veränderte Marktbedingungen zu reagieren. Die Kapazität auf der Langstrecke, die nicht nach Abu Dhabi geflogen wird, soll in Richtung Westen, also Nordamerika und Karibik, eingesetzt werden. Trotz der aktuellen Nahost-Krise zeigt sich Condor optimistisch für das laufende Geschäftsjahr. Finanzchef Walther betont, dass man absolut mit einem Wachstum auf Umsatz- und Passagierseite rechne. Bis Ende März, also zum Ende des ersten Halbjahres, konnte Condor bei den Passagierzahlen bereits acht Prozent zulegen. Das Unternehmen arbeitet kontinuierlich daran, seine Effizienz zu steigern und seine Marktposition zu stärken. Neben der finanziellen Sanierung und der strategischen Neuausrichtung des Streckennetzes ist auch die personelle Entwicklung ein wichtiges Thema. Finanzchef Björn Walther wird sich aus persönlichen, familiären Gründen im Laufe des laufenden Kalenderjahres zurückziehen. Die Suche nach einem Nachfolger läuft bereits, um einen reibungslosen Übergang sicherzustellen und die Kontinuität des Unternehmens zu gewährleisten. Trotz dieser Veränderungen steht Condor weiterhin auf einem soliden Fundament und ist gut positioniert, um die Herausforderungen der Luftfahrtindustrie zu meistern.\Zusätzlich zu den finanziellen und strategischen Aspekten gibt es auch weitere interessante Entwicklungen bei Condor. Das Unternehmen arbeitet mit Tarom zusammen, um Codeshare-Abkommen mit Fokus auf Nordamerika zu starten. Außerdem werden zwei Mallorca-Strecken ab Deutschland wieder aufgenommen. Condor kooperiert mit Klüh Catering, um das Personal in der neuen Firmenzentrale zu versorgen. Darüber hinaus ist Condor weiterhin bestrebt, seine Marktpräsenz durch verschiedene Partnerschaften zu stärken. Die Fluggesellschaft sponsert beispielsweise den englischen Fußballpokalwettbewerb FA Cup. In anderen Nachrichten aus der Luftfahrtindustrie: Emirates, ein Konkurrent von Condor, ist durch dieses Sponsoring auf den Trikots präsent. In München entsteht seit 2019 ein neuer, 95.000 Quadratmeter großer Pier am Terminal 1, der Ende April in Betrieb genommen wird. Ein Zeitraffervideo zeigt die Bauarbeiten. Auch gibt es Informationen über das Unternehmen Sonex Aircraft, das seit 1998 Selbstbaukits für Flugzeuge hergestellt hat und nun Insolvenz angemeldet hat. Der Inhaber wandte sich in einem emotionalen Video an seine Kunden





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