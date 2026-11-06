Condor und Ufo einigen sich auf neuen Manteltarifvertrag für Kabinenpersonal

Ufo und Condor haben einen neuen Manteltarifvertrag vereinbart. Ab 1. Januar 2027 gibt es mehr freie Tage und eine bessere Dienstplanung.

Die Unabhängige Flugbegleiter Organisation Ufo hat mit Condor einen neuen Manteltarifvertrag für das Kabinenpersonal abgeschlossen. Ufo teilte die Einigung am 6. November mit. Der Vertrag tritt zum 1. Januar 2027 in Kraft.

Im Mittelpunkt der Vereinbarung stehen nach Angaben von Ufo mehr freie Zeit, bessere Planbarkeit und ein stärkerer Schutz der Freizeit. Die Gewerkschaft beschreibt den Abschluss als Ergebnis, das die bisherigen Regelwerke zusammenführt.

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Gemeinsames Tarifwerk mit mehr freien Tagen

Das neue Tarifwerk fasst die bisherigen Regelungen zusammen, die sich nach dem Eintrittsdatum der Beschäftigten unterschieden. Ufo zufolge entsteht damit ein einheitliches Regelwerk für das Kabinenpersonal von Condor.

Laut Ufo bringt der Vertrag mehr garantierte freie Tage für die Beschäftigten. Zudem gibt es mehr Möglichkeiten, Dienstplanwünsche einzubringen.

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Ufo nennt außerdem stabilere Rahmenbedingungen für die Dienstplanung. Die Regelungen für Bereitschaftsdienste wurden nach Darstellung der Gewerkschaft modernisiert.

Neue Bewertung der Arbeitsbelastung im Flugdienst

Die Bewertung der Arbeitsbelastung im Flugdienst wurde im neuen Vertrag überarbeitet, wie Ufo mitteilt. Die Gewerkschaft erklärt, dass diese Bewertung den Arbeitsalltag in der Kabine nun deutlich realistischer abbildet.

Ufo beschreibt den Abschluss als Verbindung von Verbesserungen für die Beschäftigten mit der Flexibilität, die ein Flugbetrieb benötigt. Nach Darstellung der Gewerkschaft zeigt die Einigung, dass solche Ergebnisse auch unter wirtschaftlichem Druck möglich sind.

Positionen der Gewerkschaft und offene Punkte

Die Angaben zu dem Abschluss stammen ausschließlich von Ufo. Eine eigene Stellungnahme von Condor liegt in den vorliegenden Informationen nicht vor.

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Ufo verbindet das Ergebnis außerdem mit der Sicherung bestehender Beschäftigungsverhältnisse. Die Gewerkschaft nennt zudem die Perspektive weiterer Neueinstellungen bei Condor.

Was der Tarifvertrag für das Kabinenpersonal bedeutet

Für die Beschäftigten im Kabinendienst bedeutet der Vertrag vor allem planbarere Dienste und mehr garantierte freie Tage, wie Ufo angibt. Der Vertrag wird am 1. Januar 2027 wirksam.

Mit dem Inkrafttreten ersetzt das gemeinsame Tarifwerk die bisherigen, nach Eintrittsdatum unterschiedenen Regelwerke. Die Einzelheiten zu Dienstplanung und Bereitschaftsdiensten sind in der Mitteilung nur allgemein beschrieben.

Die Mitteilung von Ufo vom 6. November bildet damit die maßgebliche Grundlage für die bekannten Inhalte des Abschlusses. Weitere Termine oder Verfahrensschritte nennt die vorliegende Information nicht.