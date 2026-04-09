Condor: Umsatz und Gewinne steigen deutlich, Rückzahlung von Staatshilfen und Blick nach vorn

Condor blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurück, mit Umsatz- und Gewinnsteigerungen sowie der Rückzahlung von Staatshilfen. Das Unternehmen plant eine weitere Expansion und kündigt personelle Veränderungen an.

Die deutsche Fluggesellschaft Condor blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurück und steuert auf eine bedeutende Erweiterung ihrer Geschäftstätigkeit zu. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2024/25, das bis Ende September lief, konnte das Unternehmen seinen Umsatz um fast 11 Prozent auf 2,35 Milliarden Euro steigern. Noch deutlicher fiel das Wachstum beim Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) aus, das um mehr als 25 Prozent auf 151 Millionen Euro anstieg.

Obwohl das Ergebnis nach Steuern sich um fast 14 Prozent auf minus 110 Millionen Euro verschlechterte, wurden diese Zahlen durch spezifische Faktoren beeinflusst. Finanzchef Björn Walther erläuterte, dass die Ergebnisse bereinigt betrachtet besser ausfallen würden, wenn man die Zinsen für Darlehen des Eigentümers Attestor sowie die Auswirkungen der Rechnungslegungsvorschriften für Leasingverbindlichkeiten der relativ jungen Flotte herausrechnen würde. Condor hat die Anzahl ihrer Flüge um 22 Prozent auf 51.000 erhöht und die angebotenen Sitzkilometer (ASK) um 16 Prozent auf rund 41 Millionen gesteigert. Auch die Passagierzahlen stiegen deutlich um 13 Prozent von 8,5 auf 9,6 Millionen Reisende.\Für das laufende Geschäftsjahr 2025/26 zeigt sich Condor optimistisch und plant, erstmals eine zweistellige Millionen-Zahl an Fluggästen zu befördern. Finanzchef Walther betonte, dass man weiterhin mit Wachstum sowohl auf der Umsatz- als auch auf der Passagierseite rechne. Bis Ende März, also zum Ende des ersten Halbjahres, konnte das Unternehmen bereits einen Zuwachs von acht Prozent bei den Passagierzahlen verzeichnen. In Bezug auf die aktuelle Nahost-Krise und deren Auswirkungen auf die Flugrouten erklärte man, dass Anpassungen vorgenommen werden. Die Kapazität auf der Langstrecke, die nicht nach Abu Dhabi geflogen wird, soll verstärkt in Richtung Westen, also Nordamerika und die Karibik, eingesetzt werden, so ein Sprecher. Ein weiterer wichtiger Schritt für das Unternehmen war die Rückzahlung eines Großteils des staatlichen Kredits der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) in Höhe von 175 Millionen Euro, die sogenannte Senior Tranche. Zudem gibt es noch eine Junior-Tranche, die laut Angaben von Geber von Attestor bedient werden soll, was über einen Mechanismus am 30. September 2026 geregelt wird. Dann wird nämlich der Wert der Condor evaluiert, was mit einem komplizierten Verfahren verbunden ist, das nicht öffentlich gemacht wird. Danach könnten die restlichen 49 Prozent der Condor-Anteile an Attestor übergehen.\Neben den positiven Geschäftsergebnissen gibt es auch personelle Veränderungen. Finanzchef Björn Walther kündigte an, sich aus persönlichen und familiären Gründen im Laufe des laufenden Kalenderjahres zurückzuziehen. Ein Nachfolger für diese wichtige Position wurde noch nicht bekannt gegeben. Zusätzlich zu den finanziellen und personellen Entwicklungen gibt es weitere interessante Aspekte rund um Condor. Das Unternehmen startet beispielsweise ein Codeshare-Abkommen mit Tarom mit Schwerpunkt auf Nordamerika. Condor führt außerdem zwei Mallorca-Strecken ab Deutschland wieder ein. Des Weiteren zeigt sich Condor im Bereich der Dienstleistungen aktiv, indem Klüh Catering die Condor-Mitarbeiter in der neuen Firmenzentrale versorgt. In der Luftfahrtbranche gab es auch weitere Nachrichten, wie zum Beispiel das Sponsoring der Golfairline des englischen Fußballpokalwettbewerbs FA Cup durch Emirates, sowie die Eröffnung eines neuen Piers am Terminal 1 in München, der seit 2019 gebaut wurde. Auch das Aus für den Flugzeughersteller Sonex Aircraft, der seit 1998 Selbstbaukits für Flugzeuge hergestellt hat, wurde bekannt gegeben, wobei der Inhaber sich in einem emotionalen Video an seine Kunden wandte





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