Zwei Condor-A330-Neos aus der Dominikanischen Republik führen in Frankfurt zu Notfällen. Norovirus-Verdacht macht 30 Reisenden schlecht, zwei landen im Krankenhaus.

Am Sonntag, den 22. November 2020, sorgten zwei Landungen von Condor -Flugzeugen in Frankfurt am Main für einen koordinierten Einsatz von Rettungskräften. Die Maschinen vom Typ Airbus A330 Neo waren in La Romana in der Dominikanischen Republik gestartet und hatten Frankfurt als Zielort. Bei der Ankunft kam es zu einem medizinischen Notfall, da sich einer größeren Gruppe von Passagieren während des Fluges schlecht fühlte. Die Luftfahrtgesellschaft bestätigte, dass es sich um eine unklare Gesundheitsstörung handelt, bei der der Verdacht auf eine Norovirus -Infektion im Raum steht. Rettungswagen und Feuerwehrleute warteten bereits auf den Rollbahnen, um die Betroffenen schnellstmöglich zu versorgen.

Zeitplan der Notlandungen und Rettungseinsatz

Der erste Flug mit der Kennung DE3705 landete am frühen Sonntagmorgen um 9:32 Uhr. Weniger als eine Stunde später folgte der zweite Flug DE3845 um 10:56 Uhr. Bei beiden Maschinen handelte es sich um Airbus A330-900-Muster, die von Condor betrieben werden. Die Tatsache, dass zwei Flüge innerhalb dieses kurzen Zeitfensters ähnliche Symptome bei ihren Reisenden meldeten, führte zu einer erhöhten Alarmstufe am Frankfurter Flughafen. Das vor Ort stationierte medizinische Personal und die Feuerwehr bereiteten die Entgegennahme der Erkrankten vor, um eine schnelle Verteilung auf die Krankenhäuser der Region zu gewährleisten. Diese Präsenz verhinderte, dass sich das Gesundheitsrisiko im Passagierterminal weiter ausbreitete.

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Umfang der betroffenen Passagiere und Symptome

Laut Angaben der Fluggesellschaft Condor befanden sich in den beiden gelandeten Flugzeugen insgesamt rund 600 Reisende. Die Symptome beschränkten sich jedoch nicht auf alle Anwesenden. Spezifische Daten der medizinischen Versorgung zeigen, dass es bei ungefähr 30 Personen zu einer deutlichen Verschlechterung ihres Gesundheitszustands kam. Für diese Gruppe war die Reise von der südlichen Großstadt La Romana in die deutsche Finanzmetropole zu einer gesundheitlichen Tortur geworden. Zwei der Erkrankten mussten aus Vorsorgegründen und zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert werden. Die genauen Diagnosen dieser Patienten wurden von der Seite der Fluggesellschaft nicht im Detail veröffentlicht, um den Datenschutz der Patienten zu wahren.

Verdacht auf Norovirus und Kreuzfahrtkontext

Die Ursache für die plötzlichen Erkrankungen ist wissenschaftlich noch nicht abschließend geklärt. Der primäre Verdacht der Ärzte und der Fluggesellschaft liegt jedoch auf einer Infektion mit dem Norovirus. Dieses Virus ist bekannt dafür, sehr schnell auf engem Raum zu übertragen und zu gastrointestinalen Beschwerden zu führen. Eine besondere Rolle spielt in diesem Zusammenhang die Herkunftsort La Romana. Diese Stadt an der Südküste der Dominikanischen Republik fungiert im Winterhalbjahr als einer der wichtigsten Start- und Zielhäfen für Kreuzfahrten deutscher Anbieter. Viele der Betroffenen könnten daher direkt von einer solchen Schiffsreise an Bord der Condor-Flüge gekommen sein, was eine mögliche Infektionsquelle darstellt.

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Regionale Bedeutung von La Romana als Tourismusziel

La Romana ist nicht nur als Hafen für Kreuzfahrtschiffe relevant, sondern auch für Pauschalurlauber von großer Attraktivität. Die Region liegt an einer geschützten Karibikküste, was für besondere Wasserbedingungen sorgt. Das Meer ist hier meist ruhiger und weist eine türkisfarbene Transparenz auf, die besonders für Badeurlauber und Schnorchler attraktiv ist. Diese geografischen Gegebenheiten machen die Region zu einem beliebten Ziel für deutsche Touristen, die den Winter auf der Suche nach Sonne und Entspannung verbringen. Die hohen Passagierzahlen, die Condor hier bedient, spiegeln die wirtschaftliche Bedeutung dieses Tourismusstandorts für beide Länder wider.

Weiterer Verlauf der Passagiere und Gesundheitslage

Nach der Landung in Frankfurt unterzogen sich die übrigen Reisenden, die nicht in die Krankenhäuser transportiert wurden, einer ärztlichen Untersuchung durch Fachpersonal vor Ort. Dieser Schritt diente dazu, auszuschließen, dass auch bei den anscheinend gesunden Passagieren latente Infektionen vorliegen oder sich diese erst später entwickeln. Diejenigen, die nach der Untersuchung als nicht akut gefährdet eingestuft wurden, konnten nach Hause reisen. Der weitere Verlauf der Angelegenheit wird von den Gesundheitsbehörden in Deutschland und der Dominikanischen Republik wahrscheinlich genauer untersucht werden, um herauszufinden, ob es sich um einen isolierten Vorfall oder um einen größeren Ausbruch handelt, der auch andere Verkehrsmittel betrifft.