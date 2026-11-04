Como FC feiert mit einem 9:1-Auswärtssieg bei Lens den höchsten Siege in der Champions League Geschichte. Coach Cesc Fàbregas führt sein Team zum historischen Triumph.

Der Como FC hat am Mittwochabend in der Champions League einen historischen Rekord aufgestellt, indem er den französischen Verein Lens mit einer beeindruckenden 9:1-Auswärtsfahrt besiegt. Dieses Ergebnis markiert nicht nur den höchsten Auswärtssieg in der gesamten Geschichte des Königsklasse-Wettbewerbs, sondern übertrifft alle bisherigen Erwartungen der Fußballwelt. Die Gäste aus dem Norden Italiens dominierten das Spiel von der ersten Minute an und ließen den Gegnern keine Chance auf eine sinnvolle Gegenwehr.

Höchster Auswärtssieg der Champions-League-Geschichte

Como fegte Lens am Mittwochabend mit dem Ergebnis von 9:1 vollständig vom Platz. Bereits zur Halbzeit stand es 3:0 für die italienischen Gäste, was deutlich machte, dass die Partie bereits entschieden war. In den zweiten 45 Minuten steigerte Como seine Offensive nochmals dramatisch und erzielte gleich sechs weitere Treffer. Dieser enorme Vorsprung führte dazu, dass die Fans des Heimteams die Seiten wechselten und sogar bei den Gegentreffern jubelten. Es handelte sich um eine ultimative Demütigung für den französischen Verein, der sich dieser Überlegenheit nicht entgegenstellen konnte.

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Reaktion der Fans und Medienberichterstattung

Die Reaktion der Fans von Lens auf die katastrophale Leistung war einzigartig und unterstrich die Schwere der Niederlage. Die Anhänger des Heimteams wechselten nach der Pause die Plätze und jubelten bei jedem der nine Treffer von Como noch lauter als zuvor. Französische Medien reagierten mit scharfer Kritik und sprachen von einem dunklen Fleck in der Geschichte des französischen Fußballs. RMC Sport bezeichnete den Zusammenbruch als furchtbar peinlich und als Rekord der absoluten Traurigkeit. Auch L'Équipe titelte treffend, wie ein Hurrikan sei man vom Sieg Comos getroffen worden.

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Strategie von Coach Cesc Fàbregas im Vergleich

Coach Cesc Fàbregas zog Parallelen zu früheren Spielen, um die Taktik seiner Mannschaft zu erklären. Im letzten Champions-League-Spiel gegen Manchester United, das Como mit 4:1 gewann, hatte er seine Spieler angewiesen, nach dem vierten Treffer zu bremsen. Bei der Begegnung gegen Lens war diese Zurückhaltung jedoch nicht Teil des Plans. Der Tabellenvierte kannte kein Erbarmen und spielte mit einer Intensität, die den Gegner überwältigte. Die italienischen Medien feierten diese historische Nacht enthusiastisch. Der Corriere dello Sport sprach von einer historischen Nacht in der Champions League, während der Corriere della Sera lobte, wie Fàbregas' Jungs nach dem Anpfiff losstürmten wie ein Rennwagen bei einem Grand Prix.

Die unstillbare Gier Comos und die Zukunft

Die unstillbare Gier Comos, die in den Medien erwähnt wurde, zeigt, dass der Verein nicht nur auf einmalige Erfolge setzt, sondern eine nachhaltige Entwicklung anstrebt. Dieser Triumph stellt einen echten Härtetest für die weitere Saison dar. Als nächster Gegner wartet Inter Mailand am Sonntag im San Siro auf Fàbregas' Truppe. Beide Teams, Como und Inter, konnten in den bisher zehn Ligaspielen jeweils nur eine Niederlage hinweisen, was die Bedeutung dieses Duells unterstreicht. In der Champions League geht es für das Sensationsteam am 24. November weiter. Man empfängt AEK Athen, das gegen Real Madrid mit einer 2:3-Niederlage gezeigt hat, dass es durchaus mit den großen Klubs mithalten kann.