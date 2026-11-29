Nico Paz und Como 1907 verlieren gegen Juventus Turin. Tasos Douvikas verpasst Chancen, während die Alten Dame die Oberhand behält.

Das Spiel zwischen Como 1907 und Juventus Turin bot wenig Anlass zur Freude für die Hausherren. Nico Paz sah zu, wie sein Pass von den Unparteiischen als Abseits markiert wurde, als er sich mit Tasos Douvikas verbünden wollte. Später scheiterte der Kolumbianer mit einem Distanzschuss aus dem linken Fuß, den der Turiner Torwart sicher in der Mitte des Kastens festhielt.

Offene Chancen für Como 1907

Como 1907 hatte mehrfach die Möglichkeit, die Führung zu erkämpfen, scheiterte jedoch an der letzten Hürde. Jacobo Ramón versuchte aus der Distanz mit dem rechten Fuß zu treffen, wurde aber von der Abwehr blockiert. Tasos Douvikas köpfte aus der Strafraummitte nach einer Flanke von Kaiki, schoss jedoch links am Tor vorbei. Auch Lucas da Cunha scheiterte mit einem Kopfball.

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Ein weiterer Vorstoß von Yan Couto aus dem linken Fuß wurde rechts unten pariert. Die Vorbereitung darauf stammte von Lucas da Cunha. Noch einmal versuchte Luis Milla einen Distanzschuss mit dem rechten Fuß, der abgeblockt wurde. Die Vorbereitung erfolgte durch Martin Baturina. Milla scheiterte später erneut mit einem Schuss, der diesmal über das Tor flog.

Juventus behauptet sich defensiv

Juventus Turin verteidigte sich resolut und ließ kaum klare Gelegenheiten zu. Nick Woltemade versuchte es von der Strafraummitte aus mit dem rechten Fuß, wurde aber von Andrea Cambiaso vorbereitet, der den Ball mit einem Steilpass vors Eck schickte. Woltemade schoss knapp rechts vorbei. Teun Koopmeiners erhielt die Möglichkeit aus der Distanz mit dem linken Fuß zu schießen. Weston McKennie bereitete die Szene vor. Der Schuss wurde links unten sicher gehalten.

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Der Turiner Keeper bewies auch bei einem Kopfballversuch von Nico Paz aus der Strafraummitte Ruhe. Die Vorlage kam hier von Martin Baturina, der den Ball mit dem Kopf spielte. Die Defensive von Juventus Turin blieb stabil, trotz freier Bälle für Andrea Cambiaso auf dem linken Flügel und für Jhon Lucumí in der eigenen Hälfte. Zeki Çelik erhielt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.

Wechsel und Karten für Como 1907

Der Lauf der Dinge änderte sich, als Como 1907 einen personellen Einschnitt hinnehmen musste. Samuele Ricci kam für Luis Milla ins Spiel, da dieser aufgrund einer Verletzung ausgewechselt werden musste. Dies schlug sich auch in der Disziplin nachteilig nieder. Lucas da Cunha sah eine gelbe Karte für ein überhartes Einsteigen.

Die Partie zeigte deutlich, dass Como 1907 trotz hoher Anzahl an Schüssen und Flanken nicht den nötigen Durchbruch fand. Die Defensive um Zeki Çelik und Jhon Lucumí sowie die Reaktionen des Torhüters verhinderten den erhofften Punkterwerb für die Gäste. Nico Paz blieb als zentraler kreativer Kopf ohne den entscheidenden Treffer.