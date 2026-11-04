Como 1907 besiegt RC Lens in der Europa Conference League deutlich mit 6:0. Torschützen Douvikas, Kempf, da Cunha und Paz sichern den historischen Erfolg.

Die italienische Mannschaft Como 1907 hat am Abend in der Europa Conference League eine beeindruckende Leistung vollbracht und den französischen Erstligisten RC Lens mit einer klaren 6:0-Niederlage in die Tasche gedrückt. Das Spiel zeichnete sich durch eine totale Dominanz des Gastgebers aus, der von der ersten Minute an das Geschehen diktierte und die Defensive von RC Lens wiederholt ausmanövrierte. Dieser Sieg markiert einen der bedeutendsten Momente in der jüngeren Geschichte des italienischen Vereins.

Dominanz durch Präzision und Schnelligkeit

Como 1907 startete mit hoher Intensität und schuf in der ersten Hälfte bereits mehrere gefährliche Torchancen, die jedoch noch nicht umgesetzt werden konnten. Thorgan Hazard von RC Lens verpasste eine klare Gelegenheit mit einem Schuss aus der Strafraummitte, der weit am Tor vorbeiging. Auch Máximo Perrone scheiterte mit einem linken Schuss, der abgeblockt wurde. Trotz dieser verpassten Möglichkeiten blieben die Chancen für Como 1907 weiter bestehen und das Team hielt den Druck auf das Tores von RC Lens aufrecht, ohne dass RC Lens eigene nennenswerte Gegenchancen entwickelte.

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Douvikas und Paz steuern Mehrzahl bei

Der Durchbruch gelang Tasos Douvikas, der sein Glück mit einem rechten Fußschuss aus rechts im Strafraum verfolgte und das Tor zur 0:1-Anführung traf. Die Vorlage lieferte Nico Paz mit einem präzisen Steilpass. Kurz darauf folgte das Tor zur 0:2, ebenfalls durch Douvikas, der aus kürzester Distanz traf, nachdem er von Álex Valle bedient worden war. Nico Paz selbst sorgte mit einem Tor zur 0:3 für die Vorentscheidung, indem er einen Schuss direkt unter die Latte setzte. Die Vorlage hierzu stammte von Tasos Douvikas nach einem schnellen Konter, was die offensive Überlegenheit von Como 1907 unterstrich.

Abseitsregel und Substitutionen prägen Partie

Zwischendurch sorgte die Abseitsregel für einen Moment der Stagnation, als Nico Paz in einer guten Position gesehen wurde, der Treffer aber nicht anerkannt wurde. Zudem musste RC Lens durch eine gelbe Karte für Samson Baidoo nach einem überharten Einsteigen einen personellen und psychologischen Dämpfer verkraften. Die Schiedsrichter wiesen auch mehrere Fouls von Spielern beider Mannschaften aus, darunter von Michaël Cuisance und Amadou Haidara für RC Lens, was den physischen Charakter des Spiels widerspiegelte, aber die technische Überlegenheit von Como 1907 nicht schmälerte.

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Kempa und da Cunha setzen Akzente

In der zweiten Halbzeit erhöhte Como 1907 den Druck weiter. Marc Oliver Kempf köpfte ein Tor zur 0:5 ein, nachdem Luis Milla eine Ecke hereingeflachtet hatte. Lucas da Cunha verdreifachte wenig später seine persönliche Torbilanz, indem er einen linken Schuss rechts unten im Tor platzierte. Auch er profitierte von einer Vorlage von Nico Paz, der als einer der besten Spieler des Abends gilt. Ein weiterer Versuch von Lucas da Cunha wurde zwar gehalten, aber das Torblatt von Franjo Ivanovic für RC Lens blieb bereits vorher mehrfach im Einsatz.

Endstand und Bewertung des Spiels

Das Spiel wurde durch eine Verletzung von Robin Risser für RC Lens kurz unterbrochen. Trotz vier Minuten Nachspielzeit, die vom vierten Offiziellen angekündigt wurden, konnte RC Lens das Ergebnis nicht mehr wenden. Der 0:6-Sieg von Como 1907 ist ein historischer Erfolg und demonstriert die taktische Disziplin und individuelle Klasse des italienischen Teams. Mit diesem Resultat festigt Como 1907 seine Position und zeigt, dass es in Europa mithalten kann, während RC Lens vor einer schweren Aufgabe steht.