Como 1907 gewinnt das Freundschaftsspiel gegen AEK Athen dank eines Distanzschusses von Luis Milla. Nico Paz traf den Pfosten, während der Elfmeter von Lucas da Cunha daneben ging.

Como 1907 hat ein wichtiges Testspiel gegen den griechischen Verein AEK Athen für sich entschieden und gewinnt mit 1:0. Das entscheidende Tor erzielte der Trainer Luis Milla selbst mit einem präzisen Distanzschuss, der den Ball direkt in die rechte Ecke beförderte. Diese Leistung sicherte dem italienischen Aufsteiger einen klaren Sieg in einer Partie, die von vielen Chancen und individuellen Fehlern geprägt war.

Luis Milla trifft als Trainer zum Führungstor

Das Spiel wurde nach der ersten Halbzeit noch mit 0:0 Unentschieden beendet, doch in der zweiten Phase konnte Como 1907 die Entscheidung herbeiführen. Luis Milla nutzte eine Standardsituation, um von rechts in den Strafraum zu fliegen. Dabei bekam er den Ball zugespielt und verwandelte aus der Distanz mit dem rechten Fuß zum 1:0. Die Vorlage für dieses Tor stammte von Martin Baturina, der die Initiative für die Gastgeber übernommen hatte.

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Nico Paz und Elfmeter-Chance vertan

Nico Paz zeigte große Chancen für Como 1907, verpasste jedoch zwei wichtige Momente. Zunächst traf der spanische Offensivakteur mit einem linken Schuss von links im Sechzehner nur den linken Pfosten, wobei die Vorbereitung von Álex Valle stammte. Später musste er einen Distanzschuss aus der Mitte des Feldes gegen den Keeper von AEK Athen abgeben, der den Ball sicher fing. Zudem verlor Como 1907 die Chance, das Ergebnis zu erweitern, weil Lucas da Cunha einen Elfmeter verschoss. Der Schuss mit dem linken Fuß landete knapp links am Tor.

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AEK Athen bleibt chancenlos trotz Abwehr

AEK Athen, angeführt durch Luka Jovic und Lovro Majer, fand in dieser Partie kaum Zugriff auf das Tor von Como 1907. Spieler wie Mijat Gacinovic und Lazaros Rota scheiterten wiederholt an der Abwehr oder den Toren. Insbesondere Mijat Gacinovic hatte mehrere Versuche mit dem rechten Fuß, die jedoch von den Goalies geblockt oder gehalten wurden. Zudem wurden mehrere Angriffe von AEK Athen durch Abseitsentscheidungen zunichte gemacht, was den Flow der griechischen Mannschaft störte und Como 1907 Raum zur Konterspielerei ließ.

Wichtige Statistiken und nächste Schritte

Die Partie endete mit einem klaren 1:0-Erfolg für Como 1907, der vor allem durch die Individualleistung von Luis Milla geprägt war. Für die griechische Mannschaft bleibt das Resultat enttäuschend, da sie trotz mehrerer Freistöße und Ecken nicht zum Abschluss kam. Como 1907 kann nun mit dieser positiven Bilanz in die weitere Saison oder die nächste Testphase gehen, wobei die Defensive weiterhin ausgebaut werden muss, um künftige Angriffe effektiver zu stoppen.