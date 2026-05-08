Commerzbank plant weiteren Stellenabbau und höhere Gewinnziele – Widerstand gegen Unicredit-Übernahme

Die Commerzbank kündigt einen weiteren Stellenabbau von 3000 Vollzeitstellen bis 2030 an und erhöht ihre Gewinnprognosen. Gleichzeitig wehrt sich das Institut gegen Übernahmeversuche der Unicredit und setzt auf eine eigenständige Zukunft.

Die Commerzbank steht unter erheblichem Druck von der Unicredit und versucht, Investoren mit einem aggressiven Umstrukturierungsplan von ihrer eigenständigen Zukunft zu überzeugen. Bis 2030 plant das deutsche Finanzinstitut, konzernweit weitere 3000 Vollzeitstellen abzubauen, während gleichzeitig in Wachstums- und Zukunftsfeldern neue Positionen geschaffen werden sollen.

Diese Ankündigung folgt auf eine bereits im Februar 2025 verkündete Reduzierung von 3900 Vollzeitstellen bis Ende 2027, wobei der Großteil dieser Stellen in Deutschland betroffen ist. Im ersten Quartal 2026 zeigte die Commerzbank eine deutliche Verbesserung ihrer finanziellen Leistung im Vergleich zum Vorjahr. Mit einem operativen Ergebnis von rund 1,36 Milliarden Euro und einem Überschuss von 913 Millionen Euro konnte das Institut positive Ergebnisse vorweisen.

Für das Jahr 2026 hat die Commerzbank ihre Gewinnprognose nach oben korrigiert und erwartet nun einen Überschuss von mindestens 3,4 Milliarden Euro, was deutlich über den ursprünglichen Zielen liegt. Bis 2028 soll das Ergebnis auf 4,6 Milliarden Euro steigen, und bis 2030 wird ein Überschuss von 5,9 Milliarden Euro angestrebt. Unicredit-Chef Andrea Orcel hat die Commerzbank öffentlich für ihre seit Jahren unterdurchschnittliche operative Leistung kritisiert und warnte davor, dass ohne eine grundlegende Neuausrichtung das Überleben des Instituts gefährdet sei.

Die Unicredit, die derzeit knapp 30 Prozent der Commerzbank-Anteile hält und in den kommenden Wochen durch ein Tauschangebot weitere Anteile erwerben will, hat ein eigenes Umbauprogramm für den Fall einer Übernahme vorgestellt. Die Commerzbank, vertreten durch ihr Management, den Betriebsrat und die Belegschaft, wehrt sich seit Monaten gegen die aus ihrer Sicht feindliche Taktik Orcels. Auch die Bundesregierung lehnt eine feindliche Übernahme der Commerzbank durch die Unicredit ab.

Der Bund, der das Frankfurter Institut während der Finanzkrise 2008/2009 mit Steuermilliarden vor dem Kollaps gerettet hatte, hält noch gut 12 Prozent der Anteile an dem Dax-Konzern. Die aktuelle Strategie der Commerzbank zielt darauf ab, durch Kostensenkungen und Wachstumsinitiativen die Rentabilität zu steigern und gleichzeitig die Unabhängigkeit des Instituts zu sichern. Die geplanten Maßnahmen werden jedoch kontrovers diskutiert, insbesondere im Hinblick auf die sozialen Auswirkungen des Stellenabbaus und die langfristige Wettbewerbsfähigkeit der Bank





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