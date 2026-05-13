Comedy Talent Stage: Six Comedians, six minutes, three nominations for the Swiss Comedy Award 2026

The Comedy Talent Stage on June 2, 2026 at the Comedyhaus in Zurich will feature six comedians competing for three nominations for the Swiss Comedy Award 2026. The winner will receive a golden nomination ticket for the 'SRF 3 Best Talent Comedy'-Award. Come and enjoy the show!

Sechs Talente und sechs Minuten, um zu zeigen, dass man das Zeug zum 'SRF 3 Best Talent Comedy' hat: Bei der Comedy Talent Stage am 2.

Juni 2026 im Comedyhaus in Zürich geht es für sechs Comedians um die Nominierung für den Swiss Comedy Award 2026. Ein Preis, der die Tür in die Schweizer Comedyszene öffnet. In diesem Jahr kämpfen Pavel Zborovsky, Nathalie Frei, Thierry Ngalo, Naomi Peper, Elias Wenger und Momo Schraner mit ihren Pointen und euren Lachern um eine von drei Nominierungen. Eine Fachjury entscheidet, wer ein goldenes Nominierungsticket für den 'SRF 3 Best Talent Comedy'-Award bekommt.

Damit im Comedyhaus so richtig Stimmung aufkommt, braucht es dich! Willst du am Dienstag, 2. Juni 2026, im Comedyhaus in Zürich dabei sein, wenn Pointe auf Pointe folgt? Dann melde dich jetzt hier an.

Die Show beginnt um 20 Uhr. Datenschutzerklärung bietet zusätzliche Informationen zur Datenbearbeitung





SRF 3 / 🏆 30. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Comedy Talent Stage Swiss Comedy Award 2026 Pavel Zborovsky Nathalie Frei Thierry Ngalo Naomi Peper Elias Wenger Momo Schraner Comedyhaus In Zurich June 2 2026 20 Uhr

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ESC Wien 2026: Hunderte Polizisten sichern den Song Contest abWien erwartet 88'000 zusätzliche Besuchende zum ESC – und rüstet mit massivem Polizeiaufgebot. Österreich befindet sich auf Terrorwarnstufe 4 von 5.

Read more »

Investment Pulse 2026: Home Bias ist sowohl strategisch wie auch taktischWie ticken die unabhängigen Vermögensverwalter? Eine Studie zeigt neben Erwartbarem, wie eine allmähliche Verschiebung in Richtung passive Anlagen, auch Überraschendes, zum Beispiel mit Blick auf die Zusammensetzung der strategischen Anleihenquote. ...

Read more »

HISTORY-AWARD 2026 geht an Schülerinnen und Schüler aus HildesheimMünchen (ots) - - Schülerinnen und Schüler der Realschule Himmelsthür in Hildesheim gewinnen den HISTORY-AWARD 2026. - Sie setzten sich mit ihrem Beitrag 'Unsere...

Read more »

Eileen Alister ist das «SRF 3 Best Talent» im Mai 2026Ihre vielschichtigen Popsongs bewegen ein internationales Publikum: Eileen Alister ist unser «SRF 3 Best Talent» im Mai.

Read more »