Die britische Indie-Band The xx gibt nach acht Jahren Pause ihr europäisches Bühnen-Comeback in Zürich. Das ausverkaufte Konzert im Innenhof des Schweizerischen Nationalmuseums wird zu einem emotionalen undnostalgischen Erlebnis für die Fans. Die Band präsentiert sowohl alte Hits als auch Ausblicke auf das kommende Album und die Soloprojekte ihrer Mitglieder.

Die britische Band The xx hat nach fast achtjähriger Pause in Zürich ihr mit Spannung erwartetes europäisches Bühnen- Comeback gegeben. Zwei ausverkaufte Konzert e fanden im stimmungsvollen Innenhof des Schweizerischen Nationalmuseums statt, einer Kulisse, die durch ihre Architektur an Hogwarts erinnerte und einen fast magischen Charakter entfaltete.

Das Trio aus London, bestehend aus Romy Madley Croft, Oliver Sim und Jamie xx, hatte zuletzt 2018 auf Tournee sein drittes Album "I See You" vorgestellt, bevor die Mitglieder sich vorübergehend eigenen Soloprojekten widmeten. Derzeit arbeitet die Band an ihrem vierten Studioalbum. Die Eröffnung des Abends übernahm Florence Sinclair, eine aus Grossbritannien stammende, karibisch-hintergründige und nicht-binäre Künstlerin, deren genreübergreifender Sound die Bühne für die Rückkehr einer der prägendsten Indie-Formationen der 2010er Jahre bereitete.

Das Publikum war überwiegend zwischen dreissig und vierzig Jahre alt - eine Generation, die mit dem melancholischen und minimalistischen Sound von The xx aufgewachsen war, was den Abend zu einem nostalgischen Wiedersehen machte. Kurz nach 21.30 Uhr eröffnete die Band mit "Crystalised", wobei Romy Madley Croft und Oliver Sim ihre Stimmen verwoben, während Jamie xx in den Beats überging.

Im Verlauf des Konzerts wechselten sich intensive, intime Momente wie bei "Shelter" und "Infinity" mit tanzflächenfüllenden, elektronischen Passagen ab, bei denen Oliver Sim bewegte Worte an das treue Publikum richtete. Die Setlist enthielt auch Solobeiträge der Mitglieder, darunter Romy Madley Crofts "Enjoy Your Life" und ein von Jamie xx geleitetes elektronisches Intermezzo, das den Innenhof kurz in eine Open-Air-Tanzfläche verwandelte.

Den Abschluss bildete das symbolträchtige "Intro", bei dem die Bandmitglieder, die seit ihrer Kindheit befreundet sind, wieder Seite an Seite standen. Nach etwa 75 Minuten verabschiedeten sie sich mit einer innigen Umarmung - ein Disclaimer, der den Beginn eines neuen Kapitels markieren sollte





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