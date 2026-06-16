Coiffeur-Debatte bei der Nati: Völlig überflüssige Kritik an der WM 2026

Die Schweizer Nati wird für Coiffeur-Besuche während der WM 2026 kritisiert. Nau.ch-Reporter Mischi Wettstein hält die Aufregung für unbegründet und verweist auf positive Erfahrungen aus der Vergangenheit.

Nau.ch- Fussball chefreporter Mischi Wettstein zeigt sich verwundert über die anhaltende Kritik an den Coiffeur -Besuchen der Schweizer Nati -Stars während der WM 2026 . In einem aktuellen Beitrag stellt er klar, dass die Aufregung um die Friseurtermine völlig unbegründet sei.

Die Spieler hätten sich lediglich einen professionellen Haarschnitt gegönnt, um vor den wichtigen Spielen gepflegt aufzutreten. Dies sei nicht nur eine Frage des Stils, sondern auch des Selbstbewusstseins und der Professionalität. Wettstein vergleicht die Situation mit anderen Teams, die ebenfalls Wert auf ihr Äusseres legen, ohne dass dies kritisiert werde. Er betont, dass die Schweizer Nati in der Vergangenheit nach solchen Besuchen hervorragende Leistungen gezeigt habe, wie etwa bei der EM 2021.

Florian Emini aus Biel, der sich selbst als Celebrity Barber bezeichnet, veröffentlichte Bilder von seinen Diensten bei den Nationalspielern. Der genaue Zeitpunkt der Aufnahmen ist unklar, doch er kümmerte sich sorgfältig um die Haare der Spieler. Emini wird mit den Worten zitiert: Wir sind nicht auf dem Brügglifeld. Das hier ist die WM 2026.

Da würde ich auch schauen, dass meine Federn richtig geschnitten werden. Diese Aussage unterstreicht die hohen Standards, die bei einem solchen Turnier herrschen. Die Spieler müssten sich rundum wohlfühlen, um ihre Bestleistung abrufen zu können. Ein gepflegtes Erscheinungsbild gehöre einfach dazu.

Die Diskussion um den Coiffeur-Besuch wird als schräg und überflüssig bezeichnet. Wettstein weist darauf hin, dass bereits versucht werde, alles ins schlechte Licht zu rücken. Dabei könne die Nati noch immer Gruppensieger oder sogar Weltmeister werden. Er erinnert an die EM 2021, wo die Mannschaft nach einem ähnlichen Friseurbesuch sensationell Frankreich im Achtelfinale besiegte und das beste Turnier der Geschichte spielte.

Die Parallelen zur aktuellen Situation seien offensichtlich. Die Nati gebe die Antwort auf dem Platz, nicht durch verbale Rechtfertigungen. Es sei an der Zeit, die Diskussion zu beenden und sich auf das sportliche Geschehen zu konzentrieren. Die Fans sollten Vertrauen in die Mannschaft haben und sie unterstützen, anstatt sich über vermeintliche Nebensächlichkeiten aufzuregen





nau_live / 🏆 18. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Fussball WM 2026 Schweizer Nati Coiffeur Kontroverse

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

WM 2026: Nati sorgt mit Katar-Remis für SchlagzeilenKatar holt sich an der WM 2026 den ersten Punkt an einer Weltmeisterschaft überhaupt – und das gegen die Nati. Das sorgt auch international für Schlagzeilen.

Read more »

WM 2026: Nati vergeigt WM-Auftaktsieg gegen KatarDie Schweizer Nati verspielt zum Auftakt der WM 2026 gegen Katar einen Sieg: In der Nachspielzeit setzt es noch den Ausgleich – und das verdient.

Read more »

WM 2026: Über eine Million Fans sehen Nati-Blamage gegen KatarTag 5 an der WM 2026 bringt uns den ersten Auftritt von Mit-Favorit Spanien. Zudem legt auch Belgien los. Mit dem Nau.ch-Ticker verpasst du nichts.

Read more »

Die Schweizer Nati und der Katar-Schock: Wie weiter an der Fussball-WM 2026?Totale Ernüchterung zum WM-Start: Die Schweiz spielt gegen Katar nur 1:1. Hat die Nati ein Realitätsproblem? Droht sogar das Aus nach der Gruppenphase? Xhaka, Akanji, Yakin – wer ist nun warum gefordert? Und gibt es doch noch Hoffnung auf eine tolle Schweizer WM? Die Debatte im Podcast.

Read more »