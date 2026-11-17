Die Zürcherin Corina Farkas erschafft mit Cocoina interaktive Adventskalender. Hörspiele, Rätsel und magische Wesen fördern die gemeinsame Zeit in der Familie.

Die aus Zürich stammende Unternehmerin Corina Farkas hat mit ihrer Marke Cocoina ein neues Konzept für interaktive Adventskalender entwickelt, das Kinder und Eltern zusammenbringt. Jedes Haus findet täglich ein verstecktes magisches Wesen vor, das auf den Kalender geklebt wird. Dieses Ritual soll die weihnachtliche Magie in den Alltag bringen und die Familienzeit stärken.

Magische Welten als Antwort auf Weihnachtsstress

Die Idee für die Kalender entstand, als Corina Farkas ihren Gottibuben Zeit schenken wollte. Sie bemerkte, dass die Zeit im Dezember oft am schnellsten zu vergehen scheint und die Familie im Geschenkestress versinkt. Die Lösung war eine Geschichte, in der die Zeit über den Advent stolpert und in 24 Zeitkristalle zerbricht.

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Der erste Kalender erzählt die Geschichte von Chrono und den Zeitkristallen. Für den zweiten Kalender wählte Corina Farkas das Thema Licht, da Weihnachten als Fest der Lichter gilt. Die Figuren Helia, Umbra und die Lichtfunken führen die Kinder durch eine Welt, in der magische Wesen dafür sorgen, dass alle Dinge im Zuhause funktionieren. Dies avoids Klischees wie Astronauten oder Prinzessinnen.

Rätsel lösen und magische Wesen verstecken

Das Prinzip der interaktiven Kalender von Cocoina ist einfach und logisch aufgebaut. Jeden Tag gibt es eine neue Episode eines Hörspiels zu hören. Die Hörspiele sind auf Schweizerdeutsch gesprochen und werden von insgesamt 23 Personen eingesprochen. Am Ende jedes Kapitels wartet ein Rätsel, das die Lösung für den Versteckort der Figur liefert.

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In der Wohnung versteckt die Familie ein Bild der magischen Figur. Die Kinder können es dann auf den Kalender kleben. Corina Farkas betonte, dass die Eltern mitmachen müssen, um die Aufkleber zu verstecken. So entsteht ein Ritual, bei dem die ganze Familie zusammensitzt. Die Eltern sollen in diese zweite Welt hineingezogen werden.

Die visuelle Gestaltung und die Hörspiele schrieb Corina Farkas selbst. Ihr Studium der visuellen Kommunikation und ihre Erfahrung als selbstständige Gestalterin flossen in das Projekt ein. Auch ihre Zeit bei der Pfadi half ihr, Dinge zu erfinden. Sie möchte das Alltägliche in einen anderen Kontext setzen und fast wie eine zweite Welt über der unseren erschaffen.

Verkaufszahlen und Zukunftspläne von Corina Farkas

Die Nachfrage nach den Kalendern von Cocoina ist deutlich gestiegen. Im letzten Jahr verkaufte sie 260 Adventskalender. In diesem Jahr sind bisher bereits 300 Einheiten verkauft. Für die Produktion, Vermarktung und Buchhaltung arbeitet sie mit Unterstützung aus ihrem Umfeld. Letztes Jahr war es fast ein Vollzeitjob für sie.

Für den neuen Kalender schrieb die Band MettiWetti ein Titellied. Corina Farkas hat die Aufnahmen des Hörspiels sehr genossen. Sie freute sich über Rückmeldungen von Eltern und Kindern. Einmal erhielt sie sogar einen Brief von einem Kind, der an eine der Figuren aus der Geschichte gerichtet war.

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Die Pläne von Corina Farkas gehen weit über die Adventszeit hinaus. Sie plant bereits Schnitzeljagden für Kindergeburtstage. Zudem soll ein Kalender zum Schulanfang entwickelt werden. Die Marke Cocoina will so Familien auch zu anderen Zeiten im Jahr zusammenbringen. Die Geschichten enthalten auch Fakten über Licht, die Eltern und Kinder gemeinsam lernen können.