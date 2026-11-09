CO2-Emissionen 2026: Fossile Brennstoffe sinken, Gesamtmenge steigt

Das Global Carbon Project prognostiziert 43,3 Milliarden Tonnen CO2 für 2026. Fossile Emissionen fallen, aber Landnutzung und El Niño treiben die Gesamtmenge in die Höhe.

Die weltweiten CO2-Emissionen steigen im Jahr 2026 auf voraussichtlich 43,3 Milliarden Tonnen an. Diese Prognose stammt vom internationalen " Global Carbon Project", das jährlich den Status der Atmosphäre analysiert. Damit liegt der Wert über den 42,8 Milliarden Tonnen aus dem Vorjahr.

Fossile Brennstoffe zeigen ersten Rückgang

Die Emissionen aus fossilen Brennstoffen wie Kohle, Öl und Gas sind im Berichtsjahr jedoch rückläufig. Sie sanken um 0,4 Prozent auf 38,2 Milliarden Tonnen. Entscheidend für diesen Rückgang war ein Einbruch beim Ölverbrauch um 1,9 Prozent. Die Forscher führen dies mutmasslich auf den Iran-Krieg und dessen drastische Folgen zurück.

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Studienleiter Pierre Friedlingstein vom Global Systems Institute in Exeter betont, dass ein Rückgang ermutigend sei. Gleichzeitig warnt er, dass eine Reduzierung aufgrund geopolitischer Schocks keine nachhaltige Klimalösung darstelle. Eine weitere Beschleunigung der Energiewende sei notwendig, um die Emissionen dauerhaft zu senken.

Landnutzung und El Niño treiben Werte

Dass die Gesamtmenge trotz sinkender fossiler Emissionen steigt, liegt an der Landnutzung. Brände in trockengelegten Torflandschaften und die Degradierung von Wäldern in Äquatorialasien verursachten zusätzliche Freisetzungen. Clemens Schwingshackl von der LMU München erklärt, dass dies erste Anzeichen des beginnenden El Niños sind.

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Die Autoren betonen, dass die vollen Auswirkungen des enorm starken Klimaphänomens erst im kommenden Jahr sichtbar werden. Die vollen Auswirkungen des diesmal enorm stark ausfallenden Klimaphänomens würden sich erst im kommenden Jahr zeigen. Dies verschärft die Lage für das globale Klima erheblich.

CO2-Budget und Technologien der Abscheidung

Um die globale Erwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, dürfe die Welt noch maximal 150 Milliarden Tonnen CO2 ausstossen. Dieses Budget wäre beim aktuellen Niveau in weniger als vier Jahren verbraucht. Der Atmosphäre muss also aktiv CO2 entzogen werden, etwa durch Aufforstung oder Technologien zur Abscheidung.

Neuartige Verfahren spielen jedoch noch eine winzige Rolle. Die Geografin Julia Pongratz von der LMU München sagt, dass solche Verfahren in einem ganzen Jahr gerade einmal die weltweiten fossilen CO2-Emissionen von 30 Minuten ausgleichen könnten. Das Verringern der Emissionen bleibt daher oberste Priorität.

UNO-Prognosen und Lücken in der Klimapolitik

Laut dem "Emission Gap Report" der Vereinten Nationen müssten die Treibhausgasemissionen deutlich sinken. Bis 2030 sei ein Rückgang um 18 Prozent nötig, bis 2035 um 45 Prozent und bis 2040 um 69 Prozent, verglichen mit dem Niveau von 2025. Eine solche steile Abwärtskurve ist aktuell nicht absehbar.

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Selbst wenn Länder all ihre geplanten Massnahmen umsetzen, würden die Emissionen bis 2030 nur um bis zu 8 Prozent sinken. Bis 2035 läge die Reduktion bei bis zu 15 Prozent. Dies deutet auf eine erhebliche Lücke zwischen politischen Zielen und der realen Entwicklung hin.