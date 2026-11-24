Kohlendioxidaustritt im Einkaufszentrum Mülimärt in Lenzburg führt zur Evakuierung. 30 Personen mit Beschwerden. Technische Störung an Kälteanlage vermutet.

Am Dienstagvormittag löste ein unerwarteter Gasaustritt im Aargauer Ort Lenzburg einen großflächigen Sicherheitseinsatz aus. Das gesamte Einkaufszentrum Mülimärt an der Bachstrasse sowie die angrenzende Tiefgarage wurden evakuiert, nachdem ein akustischer Alarm vor austretendem Kohlendioxid gewarnt hatte. Die Kantonspolizei Aargau meldete den Vorfall kurz nach 11.30 Uhr, woraufhin Feuerwehr und Rettungsdienst sofort zum Tatort eilten, um die Gefahrenquelle zu isolieren und die Besucher in Sicherheit zu bringen.

Gasaustritt zwingt zur kompletten Räumung

Die sofortige Reaktion der Sicherheitskräfte war notwendig, da sich im Lagerbereich des Komplexes sichtbarer Dunst bildete. Es stellte sich heraus, dass das gasförmige Kohlendioxid aus einem Aussenventil entwich. Aufgrund der unmittelbaren Gefährdung der Gesundheit der Anwesenden wurde das gesamte Gelände abgeriegelt, um eine weitere Ausbreitung des Gases und potenzielle Unfälle zu verhindern. Die Evakuierung umfasste sowohl das Hauptgebäude als auch die unterirdischen Parkbereiche.

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Zwölf Betroffene mit leichten Symptomen

Die gesundheitlichen Auswirkungen des Vorfalls waren für die meisten Beteiligten zwar als leicht zu einstufen, erforderten aber eine medizinische Versorgung vor Ort. Insgesamt gaben 30 Personen bei den Einsatzkräften Schwindel und allgemeines Unwohlsein an. Ambulanzteams begutachteten die Beschwerden der betroffenen Personen direkt am Einsatzort, um sicherzustellen, dass keine schwerwiegenden Vergiftungserscheinungen vorlagen und die Personen wieder in ihre Sicherheit entlassen werden konnten.

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Technischer Defekt an Kälteanlage ursächlich

Nach den ersten Ermittlungen der Kantonspolizei Aargau liegt dem Incident ein technischer Fehler an der industriellen Kälteanlage zugrunde. Der spezifische Defekt führte vermutlich zu einem kritischen Überdruck in einem der darin befindlichen Tanks. Dieser Druckausgleich suchte sich seinen Weg über die Ventile, wodurch das gefahrlos zu lagern gedachte Kohlendioxid unkontrolliert in die Umgebung entweichen konnte und die Alarmsituation auslöste.

Gelände gegen 13.30 Uhr wieder freigegeben

Die Einsatzkräfte arbeiteten konsequent daran, die Quelle des Austritts zu isolieren und die Luftqualität im Gebäudekomplex wiederherzustellen. Rund zwei Stunden nach dem initialen Alarm gegen 11.30 Uhr gaben die Behörden das Areal gegen 13.30 Uhr wieder frei. Der Betrieb im Einkaufszentrum Mülimärt, das auch eine Filiale der Migros umfasst, konnte daraufhin schrittweise wieder aufgenommen werden, nachdem alle Sicherheitsvorkehrungen aufgehoben waren.