Climate Change in Switzerland: Impacts and Solutions

This news article discusses the impact of climate change on Switzerland, including rising temperatures, shrinking glaciers, and increased natural hazards. It also highlights the importance of cultural heritage and the need for sustainable solutions to combat climate change.

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Mehr Wie die Schweiz sich raschen Zugang zu Covid-Impfstoffen sicherteDie Schweiz gehört zu den Ländern, die am stärksten vom Klimawandel betroffen sind. Welche Auswirkungen hat dies auf den Alltag und die Landschaft? Wir erklären es anhand von fünf Kennzahlen. Ich berichte über Klimawandel und Energie in Form von Reportagen, Artikeln, Interviews und ausführlichen Berichten.

Ich interessiere mich für die Auswirkungen der globalen Erwärmung auf das tägliche Leben und für Lösungen für einen emissionsfreien Planeten. Ich reise und entdecke leidenschaft gern und habe Biologie sowie andere Naturwissenschaften studiert. Seit mehr als 20 Jahren arbeite ich als Journalist für SWI swissinfo.ch. Der Klimawandel verändert die Schweiz .

Die Sommer sind tendenziell trockener, im Winter fällt weniger Schnee als früher. Gletscher schmelzen ab, der Permafrostboden taut auf – das wiederum verstärkt Naturgefahren, besonders in den Alpenregionen. Der im April veröffentlichte Bericht, an dem rund 60 Fachpersonen mitgewirkt haben, fasst den aktuellen Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse zum Klima in der Schweiz zusammen. Zwischen 2015 und 2024 stieg die globale Durchschnittstemperatur im Vergleich zum vorindustriellen Niveau um etwa 1,2 Grad Celsius.

In Europa betrug der Anstieg 2,2 Grad Celsius und in der Schweiz 2,8 Grad Celsius, berichtet die SCNAT. Die globale Erwärmung ist das Resultat steigender Konzentrationen von Treibhausgasen in der Luft, verursacht durch den Verbrauch fossiler Brennstoffe. Die Schweiz gehört zu den zehn Ländern, die sich weltweit am schnellsten erwärmen. Dafür gibt es zwei Hauptgründe: die geografische Lage der Schweiz auf dem Land, das sich schneller erwärmt als die Ozeane, und der Rückgang der Schneedecke und Gletscher.

Die Oberflächen wie Boden und Fels, die durch den Rückzug der Gletscher freigelegt wurden, absorbieren mehr Wärme, was die allgemeine Erwärmung im ganzen Land beschleunigt. Weitere mögliche Ursachen sind Veränderungen in der atmosphärischen Zirkulation, trockenere Böden im Sommer und eine geringere Luftverschmutzung. Denn sauberere Luft lässt – wenn auch in geringem Mass – mehr Wärme an die Erdoberfläche gelangen. In der Forschung wurden diese Faktoren lange Zeit unterschätzt.

Deshalb schreitet die Erwärmung tatsächlich schneller voran, als man noch vor zehn Jahren erwartet hatte, sagte Sonia Seneviratne, Klimatologin an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich (ETH), bei der Präsentation des SCNAT-Berichts. Die Gletscher sind nicht nur prägende Elemente der Alpenlandschaft, sondern auch zentrale Bestandteile der kulturellen Identität der Schweiz. Ihr Abschmelzen ist daher einer der sichtbarsten Indikatoren für die Erwärmung im Land.

Die Gletscherzungen – also jener Teil der Eismasse, der ins Tal ragt – werden kürzer und das Eis wird dünner. Ein Prozess, der durch die Zunahme von Hitzewellen beschleunigt wird. Seit dem Ende der Kleinen Eiszeit um 1850, einer Periode mit ausgesprochen kühlem Klima, haben die Schweizer Gletscher etwa 65% ihres Volumens verloren. Allein zwischen 2016 und 2022 sind rund hundert Gletscher – von insgesamt etwa 1400 – vollständig verschwunden.

Am stärksten betroffen sind Gletscher unterhalb von 3000 Metern Höhe über Meer. Doch auch hochgelegene Gletscher sind nicht mehr sicher. Der dramatische Rückgang der Gletscher verändert die Alpenlandschaft grundlegend und hat direkte Auswirkungen auf die Wasserressourcen, die Wasserkraftproduktion und die Ökosysteme in den Bergen. In der Schweiz birgt das Abschmelzen der Alpengletscher zudem ein erhöhtes Risiko für Naturkatastrophen wie Hochwasser, Murgänge und Erdrutsche.

Von den Alpen bis zu den Polarregionen schmelzen die Gletscher weltweit immer schneller. Was sind die Folgen für die Bevölkerung und die Ökosysteme? Die Gletscher in der Schweiz schmelzen unter anderem deshalb ab, weil es in den Bergen weniger schneit. Schnee ist für Gletscher unverzichtbar: Er stellt ihr Wachstum sicher, und in warmen Perioden kann eine dicke Schneeschicht einen Gletscher schützen.

Wenn die Durchschnittstemperaturen steigen, fällt Niederschlag zunehmend als Regen statt als Schnee. Die so genannte Nullgradgrenze – die Höhe, in der Regen in Schnee übergeht – ist seit Beginn des 20. Jahrhunderts um mehrere hundert Meter angestiegen. In einigen Regionen der Schweiz hat sich die Dauer der Schneedecke zwischen den Referenzzeiträumen 1961 – 1990 und 1991 – 2020 um zwölf Tage verkürzt.

Das bedeutet, dass der Boden heute fast zwei Wochen pro Jahr weniger schneebedeckt ist als früher. Landesweit ist die Anzahl der Schneetage seit 1970 an Orten auf 800 Metern über Meer um 50% zurückgegangen – und um 20% auf rund 2000 Metern Höh





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