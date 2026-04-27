Claude Penneveyre übernimmt Leitung der Vermögensberatung bei Raiffeisenbank Thalwil

Die Raiffeisenbank Thalwil verstärkt ihr Team im Bereich Private Banking mit Claude Penneveyre, einem erfahrenen Experten mit über 25 Jahren Berufserfahrung. Er wird die Leitung der Vermögensberatung übernehmen und die Bank bei der Weiterentwicklung ihrer Dienstleistungen unterstützen.

Die Raiffeisenbank Thalwil hat eine bedeutende Verstärkung für ihr Team gewonnen: Claude Penneveyre , ein erfahrener Experte im Bereich Private Banking , wird ab sofort die Leitung der Vermögensberatung übernehmen.

Diese strategische Neubesetzung unterstreicht das Engagement der Bank für eine qualitativ hochwertige und individuelle Betreuung ihrer vermögenden Kundschaft. Penneveyre bringt über 25 Jahre einschlägiger Berufserfahrung mit, die er in verschiedenen führenden Finanzinstituten der Schweiz gesammelt hat. Seine Expertise umfasst die umfassende Beratung und Betreuung von Privatkunden in allen Fragen der Vermögensverwaltung, Anlageplanung und Nachfolgegestaltung. Er ist bekannt für seine Fähigkeit, komplexe finanzielle Zusammenhänge verständlich zu erklären und massgeschneiderte Lösungen zu entwickeln, die den individuellen Bedürfnissen und Zielen seiner Kunden entsprechen.

Die Raiffeisenbank Thalwil erhofft sich von seiner Führungskompetenz eine weitere Stärkung ihrer Position im regionalen Markt und eine nachhaltige Steigerung der Kundenzufriedenheit. Penneveyre wird nicht nur die bestehenden Beratungsstrukturen weiterentwickeln, sondern auch neue innovative Dienstleistungen einführen, um den sich wandelnden Anforderungen des Marktes gerecht zu werden. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf der Digitalisierung der Beratungsprozesse und der Nutzung modernster Technologien, um den Kunden einen noch effizienteren und komfortableren Zugang zu ihren Finanzanlagen zu ermöglichen.

Claude Penneveyres Karriereweg ist geprägt von kontinuierlichem Erfolg und einer stetigen Erweiterung seines Fachwissens. Zuletzt war er bei der Zürcher Kantonalbank in der Filialgruppe Wädenswil als Kundenbetreuer für vermögende Privatkunden tätig, wo er seine Fähigkeiten in der Betreuung anspruchsvoller Mandanten unter Beweis stellen konnte. Davor verbrachte er rund 17 Jahre bei der renommierten Schweizer Privatbank Rothschild & Co. in Zürich, wo er als Relationship Manager im Private Banking tätig war.

In dieser Position war er für den Aufbau und die Pflege langfristiger Kundenbeziehungen verantwortlich und konnte seine Expertise in der Vermögensverwaltung und Anlageberatung erfolgreich einsetzen. Seine berufliche Laufbahn begann bei der Credit Suisse, wo er verschiedene Positionen im Privatkundengeschäft bekleidete und wertvolle Erfahrungen in der Kundenbetreuung und im Vertrieb sammelte. Er erwarb dort auch erste Führungserfahrung als stellvertretender Teamleiter.

Darüber hinaus sammelte Penneveyre Erfahrungen beim Vermögensverwalter DWS Investments Schweiz sowie als selbständiger Wirtschaftsberater, was seine unternehmerische Denkweise und seine Fähigkeit zur Problemlösung weiter schärfte. Seine umfassende Ausbildung und seine mehrsprachigen Fähigkeiten – Deutsch und Französisch sind seine Muttersprachen, Englisch beherrscht er verhandlungssicher – machen ihn zu einem idealen Ansprechpartner für eine internationale Kundschaft. Er verfügt über einen eidgenössischen Abschluss als Finanz- und Anlageexperte sowie über die international anerkannte Qualifikation als Certified International Wealth Manager.

Die Raiffeisenbank Thalwil betont die strategische Bedeutung dieser Personalverstärkung für die Zukunft des Unternehmens. Alona Müller, Vorsitzende der Bankleitung, äusserte sich begeistert über die Qualifikationen und die Persönlichkeit von Claude Penneveyre: «Mit seinem fundierten Leistungsausweis, seinem starken Netzwerk und seiner klaren Umsetzungsorientierung bringt Claude Penneveyre genau die Kompetenzen mit, die für die Weiterentwicklung unserer Vermögensberatung entscheidend sind. » Sie ist überzeugt, dass er das Team der Vermögensberatung optimal führen und die Bank auf Erfolgskurs halten wird.

Penneveyre selbst zeigte sich von der Unternehmenskultur und den strategischen Zielen der Raiffeisenbank Thalwil beeindruckt: «Die Raiffeisenbank Thalwil steht für Nähe, Verlässlichkeit und klare strategische Ambitionen im Anlagegeschäft. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem Team die Vermögensberatung weiterzuentwickeln und unsere Kundinnen und Kunden langfristig zu begleiten. » Er sieht in seiner neuen Aufgabe die Möglichkeit, seine langjährige Erfahrung und sein Fachwissen einzubringen, um den Kunden der Raiffeisenbank Thalwil einen Mehrwert zu bieten und ihre finanziellen Ziele zu erreichen.

Die Bank erwartet, dass Penneveyres Expertise und seine Führungskompetenz dazu beitragen werden, die Vermögensberatung auf ein neues Level zu heben und die Raiffeisenbank Thalwil als führenden Anbieter von Private Banking Dienstleistungen in der Region zu positionieren





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