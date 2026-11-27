Politologe Claude Longchamp bewertet die SVP-Kandidaten Aeschi und Graber sowie die Gefahr einer wilden Kandidatur durch Céline Amaudruz.

Politologe Claude Longchamp hat die aktuellen Spannungen innerhalb der Schweizerischen Volkspartei vor der anstehenden Bundesratswahl analysiert. Im Fokus seiner Untersuchung standen die Bedenken gegenüber dem offiziellen SVP -Zweier-Ticket bestehend aus Thomas Aeschi und Michael Graber sowie die möglichen Alternativen durch eine wilde Kandidatur.

Prognose der Chancenloser für Abweichler

Longchamp kommt zu dem eindeutigen Fazit, dass die Chancen für eine Kandidatur außerhalb des offiziellen Parteitickets äußerst gering sind. Er präzisiert, dass eine solche Strategie in den ersten beiden Wahlgängen theoretisch noch eine Chance hätte, aber danach als chancenlos gilt. Historische Daten unterstreichen diese Einschätzung: Von den 125 Bundesräten der Schweiz waren nur elf Personen "wild", also ohne parteiliche Vorgabe, gewählt worden. Der letzte dieser Fälle ereignete sich am 13. Dezember 2007, als Eveline Widmer-Schlumpf die Wahl annahm und damit ein politisches Erdbeben auslöste. Die Regel, sich an die Fraktionsvorgaben zu halten, dominiert die Schweizer Politik nach wie vor.

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Detailanalyse der SVP-Kandidatenprofile

Die politische Bewertung der beiden offiziellen Kandidaten Thomas Aeschi und Michael Graber erfolgte anhand von fünf wissenschaftlichen Kriterien, die Longchamp detailliert darlegte. Zuerst wurde die Offenheit betrachtet, bei der beide Bewerber gleichauf liegen. Sie gelten beide als intellektuell fit und in der Lage, mit politischen Gegnern zu kämpfen. Beim Punkt der Gewissenhaftigkeit sieht Longchamp klare Vorteile für Thomas Aeschi. Als Fraktionspräsident und Generalist kennt er alle Dossiers am besten und wird als "Super-Chrampfer" bezeichnet. Michael Graber liegt hier zwar nur leicht zurück, der Unterschied ist jedoch messbar.

Bei der Extraversion, also der Fähigkeit, auf Menschen zuzugehen, räumt Longchamp einen Vorteil für Michael Graber ein. Er beschreibt Graber als den Typen, der mehr aus sich herausgeht, während Aeschi vorsichtiger ist, taktiert und gerne im Hintergrund bleibt. Die entscheidenden Faktoren für Longchamp sind jedoch die Kategorien Verträglichkeit und Stabilität. In beiden Kriterien schneiden beide Kandidaten schlecht ab, aber Michael Graber schneidet in diesen beiden entscheidenden Momenten doppelt so schlecht ab wie sein Rivale. Diese Faktoren sind für die spätere Kooperationsfähigkeit im Bundesrat und die allgemeine Berechenbarkeit von zentraler Bedeutung.

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Céline Amaudruz als gefährlichste Alternative

Als die gefährlichste und zugleich chancenreichste Kandidatin für eine wilde Kandidatur identifiziert Longchamp die genfer SVP-Nationalrätin Céline Amaudruz. Diese Einschätzung stützt sich auf mehrere Faktoren: Sie ist eine Frau, stammt aus der Deutschschweiz (Genf) und wurde von der Findungskommission als wählbar eingestuft. Zudem ist sie inhaltlich auf Parteilinie, mit der entscheidenden Ausnahme der Familien- und Gleichstellungspolitik. Longchamp wertet die Andeutungen ihres Mannes, des SVP-Grossrats Michael Andersen, als indirekte Ankündigung einer Kandidatur, auch wenn Amaudruz selbst die Entscheidung offen lässt.

Eine Kandidatur von Amaudruz wäre mit massiven Konsequenzen verbunden. Aufgrund der nach der Wahl von Eveline Widmer-Schlumpf geänderten Parteistatuten müsste sie theoretisch sofort aus der Partei ausgeschlossen werden. Longchamp bemerkt jedoch, dass die Praxis oft anders aussieht und eine Abspaltung à la der Widmer-Schlumpf-Geschichte nicht zwingend erfolgt. Trotzdem bleibt ihre Position isoliert betrachtet kritisch, da sie als Frau, aus der Westschweiz stammend und als Teil des SVP-Tickets, eine starke Alternative zum männlichen Duo Aeschi und Graber darstellt. Jean-Pierre Gallati wird hingegen als "Freund der Linken" eingestuft und könnte auf hundert Stimmen kommen, aber die nötigen rund 124 Stimmen für eine Wahl dürften fehlen.