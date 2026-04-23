Claire's Schweiz: Rettung in Sicht oder doch das Aus?

Der neue Chef von Claire's erklärt exklusiv, wie er die Kult-Schmuckkette in der Schweiz neu aufbauen will, trotz vieler Filialschließungen.

Lange wurde spekuliert, ob für die Kult- Schmuckkette Claire's in der Schweiz das endgültige Aus droht. Der neue Geschäftsführer erklärt Nau.ch exklusiv, was die Zukunft für das Unternehmen bereithält.

Die jüngste Schließung betrifft die Filiale in der Marktgasse in Bern. Claire's befand sich lange Zeit in einer Krise, und viele Filialen mussten bereits schließen. Der neue Geschäftsführer verspricht jedoch, dass die Schließungen nun beendet sind. Claire's war einst der beliebteste Anlaufpunkt für junge Mädchen, die Ohrringe, Handyhüllen, Glitzerartikel und Einhorn-Accessoires suchten.

Seit Jahren kämpfte der US-amerikanische Schmuckhändler jedoch mit finanziellen Schwierigkeiten. Das US-Geschäft ist mittlerweile vollständig vom europäischen Teil getrennt und musste zahlreiche Läden schließen. In einigen europäischen Ländern musste Claire's Konkurs anmelden. Der französische Investor Julien Jarjoura übernahm vor einigen Monaten die Niederlassungen in der Schweiz, Österreich, Frankreich, Spanien und Portugal.

Er erklärte gegenüber der britischen «Times», dass das Geschäft gerettet werden könne. In der Schweiz zeichnete sich jedoch zunächst ein anderes Bild ab: Mehrere Filialen wurden geschlossen, darunter die an der Zürcher Bahnhofstrasse und zwei in Bern. Bis Ende 2025 sollen weitere Läden, wie der im Pizolpark Mels SG, schließen. Auch die Geschäfte in Grancia und Lugano sind betroffen.

Im April 2024 verschwand das violette Claire's-Logo auch über der Tür des Ladens in der Berner Marktgasse. Die Filiale im Zürcher Hauptbahnhof wirbt mit Rabatten von bis zu 70 Prozent. Diese Schließungen und Rabattaktionen schürten die Gerüchte über ein mögliches Aus für Claire's in der Schweiz. CEO Julien Jarjoura enthüllte in einem exklusiven Interview mit Nau.ch seine Pläne für die Schmuckkette in der Schweiz.

Er gab an, dass von rund 40 Filialen etwa 20 geschlossen wurden, hauptsächlich teure Standorte oder zu große Geschäfte. Weitere Schließungen erfolgen nur, wenn Mietverträge nicht verlängert werden. Jarjoura betonte jedoch, dass die Schließungswelle vorbei sei und Claire's in der Schweiz definitiv fortgeführt werden soll. Er strebt an, das gesamte ehemalige europäische Claire's-Netz wieder zusammenzuführen, wobei Verhandlungen in Italien und dem Vereinigten Königreich noch laufen.

Der Prozess sei aufwendig, da viel Know-how verloren gegangen sei und die Mieten in der Vergangenheit nicht immer bezahlt wurden. Claire's hatte früher rund 900 Filialen in Europa, heute sind es noch etwa 300, was Jarjoura als eine gesunde Entwicklung betrachtet. Sein Plan umfasst ein neues Angebot, günstigere Preise, eine klare Fokussierung auf Mädchen und Teenager sowie die langfristige Rentabilität der Kette. Er hat die Rechte zur Nutzung des Claire's-Namens in Europa für die nächsten zehn Jahre.

Der neue CEO will sich verstärkt auf Ohrlochstechen und das Einkaufserlebnis im Geschäft konzentrieren, um Dinge anzubieten, die nicht online bestellt werden können. Zudem plant er die Einführung eigener Produkte, insbesondere im Beauty-Bereich, und eine Senkung der Preise um 30 Prozent. Langfristig sind Renovierungen aller Filialen geplant, um sie an die neuen Produkte anzupassen





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