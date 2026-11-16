Die Feuchtigkeitscreme von Cien bei Lidl gewinnt den Kassensturz-Test für 1.99 Franken. Potenziell allergieauslösende Duftstoffe kosten dem Testsieger jedoch einen ganzen Notenpunkt.

Eine günstige Gesichtscreme hat im Test des SRF-Konsumentenmagazins Kassensturz die teureren Konkurrenzprodukte deutlich hinter sich gelassen. Testsieger ist die Gesichts-Pflegecreme von Cien, die bei Lidl für 1.99 Franken pro 50 Milliliter erhältlich war. Der Haken liegt in den Inhaltsstoffen, denn das Produkt enthält mehrere potenziell allergieauslösende Duftstoffe.

Das Konsumentenmagazin liess neun Produkte aus dem Detailhandel untersuchen. Die Ergebnisse zeigen, dass eine gute Feuchtigkeitscreme nicht zwingend viel kosten muss. Die günstigste Creme erzielte im Test die beste Feuchtigkeitswirkung.

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Cien-Creme erreicht höchste Feuchtigkeitswirkung im Test

Die Cien-Creme erhöhte im Labor die Hautfeuchtigkeit innerhalb von sechs Stunden um 42 Prozent. Kein anderes Produkt im Test erreichte einen vergleichbaren Wert, weshalb die Creme bei der Feuchtigkeitswirkung klar vorne liegt.

Für die Feuchtigkeitswirkung erhielt die Cien-Creme die Bestnote 6.0. Wegen der potenziell allergieauslösenden Duftstoffe wurde die Bewertung jedoch um einen ganzen Notenpunkt reduziert. Mit der Gesamtnote 5.0 reichte es trotzdem für den ersten Platz.

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Auf Rang zwei landete die Revitalift Laser X3 Tagescreme des Herstellers L'Oréal. Sie steigerte die Hautfeuchtigkeit um 34 Prozent und erreichte die Gesamtnote 4.9. Mit 24.95 Franken pro 50 Milliliter kostet sie allerdings mehr als zwölfmal so viel wie der Testsieger.

Vier Duftstoffe in Cien-Creme nachgewiesen

Das Labor stellte in der Cien-Creme vier potenziell allergieauslösende Duftstoffe fest. Ihre Gesamtmenge lag bei 1591 Milligramm pro Kilogramm. Darunter waren Geraniol, Linalool, Citronellol und Limonene.

Solche Duftstoffe werden Kosmetikprodukten unter anderem zugesetzt, damit sie angenehm riechen. Laut Thomas Kündig, Leiter der dermatologischen Klinik am Universitätsspital Zürich, haben höchstens drei Prozent der Bevölkerung Probleme mit solchen allergieauslösenden Stoffen.

Kündig wies zudem darauf hin, dass sich eine entsprechende Allergie auch später noch entwickeln kann. Die gefundenen Substanzen waren auf der Verpackung der Cien-Creme deklariert, Konsumenten mit Duftstoff-Empfindlichkeit können das Produkt also vor dem Kauf prüfen.

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Testmethode des Labors und Pflegebedarf der Haut

Die Wirkung der neun Produkte wurde vom spezialisierten Labor der SGS in Wiesbaden an zehn Probandinnen geprüft. Die Hautfeuchtigkeit wurde vor der Anwendung und sechs Stunden danach mit einem speziellen Messgerät bestimmt.

Laut Dermatologe Thomas Kündig produziert die menschliche Haut grundsätzlich selbst genügend Fette, um ihre Feuchtigkeit zu bewahren. Feuchtigkeitscremes seien deshalb nicht für jeden Menschen notwendig.

Wer jedoch regelmässig Make-up aufträgt und beim Abschminken Hautfette entfernt, könne von einer zusätzlichen Pflege profitieren. Für diese Gruppe kann eine Feuchtigkeitscreme laut Kündig also einen konkreten Nutzen haben, unabhängig vom Preis des Produkts.