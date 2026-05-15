CIA-Direktor Ratcliffe besucht Kuba, um bilateralen Dialog zu fördern

Der Direktor des US-Auslandsgeheimdiensts CIA, John Ratcliffe, hat sich auf Kuba mit Vertretern des sozialistischen Karibikstaates getroffen. Die Treffen mit ranghohen Beamten des Innenministeriums auf Antrag der US-Regierung sollen den politischen Dialog zwischen beiden Ländern fördern.

Der Direktor des US-Auslandsgeheimdiensts CIA , John Ratcliffe , hat sich auf Kuba mit Vertretern des sozialistischen Karibikstaates getroffen. Die kubanische Regierung teilte mit, dass die Treffen mit ranghohen Beamten des Innenministeriums auf Antrag der US-Regierung stattgefunden haben.

Vor dem Hintergrund "komplexer" bilateraler Beziehungen habe der Besuch darauf gezielt, den politischen Dialog zwischen beiden Ländern zu fördern. Kuba habe bei dem Treffen mit Ratcliffe und der US-Delegation eindeutig nachweisen können, dass die Insel "keine Bedrohung für die nationale Sicherheit der USA" darstelle. Kuba finanziere oder dulde keine terroristischen Organisationen und habe "niemals feindliche Aktivitäten gegen die USA unterstützt"





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