CIA-Direktor John Ratcliffe trifft sich mit kubanischen Vertretern, fordert grundlegende Veränderungen

Der Direktor des US-Auslandsgeheimdiensts CIA, John Ratcliffe, hat sich auf Kuba mit Vertretern des sozialistischen Karibikstaates getroffen. Die US-Regierung hatte die Treffen beantragt, um den politischen Dialog zwischen beiden Ländern zu fördern. John Ratcliffe hat Kubas Innenminister und einen Enkel des kubanischen Revolutionsführers getroffen und die Bereitschaft der USA, sich ernsthaft mit Wirtschafts- und Sicherheitsfragen zu befassen, wenn Kuba grundlegende Veränderungen vornimmt, deutlich gemacht.

Der Direktor des US-Auslandsgeheimdiensts CIA , John Ratcliffe , hat sich auf Kuba mit Vertretern des sozialistischen Karibikstaates getroffen. Die Zusammenkunft mit ranghohen Beamten des Innenministeriums habe auf Antrag der US-Regierung stattgefunden, teilte die kubanische Regierung mit.

John Ratcliffe sagte im Washington vor dem Senatsausschuss für Nachrichtendienste aus, der sich mit weltweiten Bedrohungen befasst, unter anderem mit Kubas Innenminister Lázaro Álvarez Casas und mit Raúl Guillermo Rodríguez Castro, einem Enkel des kubanischen Revolutionsführers, dass die Vereinigten Staaten bereit sind, sich ernsthaft mit Wirtschafts- und Sicherheitsfragen zu befassen, jedoch nur, wenn Kuba grundlegende Veränderungen vornimmt. Der Besuch habe vor dem Hintergrund 'komplexer' bilateraler Beziehungen darauf gezielt, den politischen Dialog zwischen beiden Ländern zu fördern.

Kuba habe nachweisen können, dass es keine Bedrohung für die nationale Sicherheit der USA darstelle, erklärte John Ratcliffe. Kuba finanziere oder dulde keine terroristischen Organisationen und habe 'niemals feindliche Aktivitäten gegen die USA unterstützt'. Seit der Revolution 1959 sind die Beziehungen zwischen beiden Ländern angespannt, mit dem jüngsten Regierungswechsel in Washington haben sie sich nochmals verschärft.

Als eine seiner ersten Amtshandlungen nach dem erneuten Einzug ins Weisse Haus hatte Trump im Januar 2025 den von der Kommunistischen Partei regierten Inselstaat wieder auf die US-Terrorliste gesetzt. Er erhöhte den Druck, um auf Kuba einen wirtschaftlichen und politischen Wandel im Interesse der USA zu forcieren. In den vergangenen Monaten führten die beiden Regierungen nach eigenen Angaben Gespräche, deren Inhalt nicht bekannt ist.

Parallel zu dem Besuch der CIA-Delegation kündigte das US-Aussenministerium an, dass die 27-Jahre alte kubanische Regierungskritikerin Sissi Abascal Zamora und ihre Familie ins Exil in die USA gegangen seien. Abascal wurde am Donnerstag (Ortszeit) aus der Regierung gestürzt





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