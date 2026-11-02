Churer Stimmentscheide: Wohnraum, Ruhegehalt und Gemeindekorporation am 29. November

Die Churer Bevölkerung stimmt am 29. November über vier wichtige Vorlagen ab. Themen sind bezahlbarer Wohnraum, das Ende der Ruhegehälter und die finanzielle Zukunft der Stadt sowie der Kraftwerk-Gemeindekorporation.

Am 29. November entscheidet die Stimmbürgergemeinschaft in der Stadt Chur über vier zentrale politische Vorlagen. Diese Abstimmungen betreffen unterschiedliche Bereiche der kommunalen Verwaltung, von der Wohnungspolitik über die Entschädigung der Stadtregierung bis hin zur Finanzierungsstruktur und der Organisationsform von Infrastrukturunternehmen. Die Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt im Kanton Graubünden haben die Möglichkeit, direkt in die Gestaltung der lokalen Entwicklung einzugreifen.

Gegen den Mangel an bezahlbarem Wohnraum

Die Stadt Chur steht vor der Herausforderung eines akuten Mangels an bezahlbarem Wohnraum. Um diesem Problem zu begegnen, legt das Initiativkomitee eine Volksinitiative sowie einen offiziellen Gegenvorschlag des Stadtrats vor. Das Initiativkomitee fordert, dass in den nächsten zwei Jahren die Voraussetzungen geschaffen werden, damit künftig ein Drittel der jährlich neu erstellten Wohnfläche in der Stadt zu Kostenmiete vermietet wird. Unter Kostenmiete versteht sich die Verrechnung der tatsächlich anfallenden Kosten ohne Gewinnabsicht für die Vermieter. Der bürgerliche Gegenvorschlag sieht vor, dass diese Vorgabe von einem Drittel ausschließlich auf gemeindeeigenem Boden angewendet wird. Zudem wird statt des Begriffs Kostenmiete ausschließlich von preisgünstigem Wohnraum gesprochen. Eine zusätzliche Komponente des Gegenvorschlags ist, dass in einer ausgewiesenen Mangelsituation Churerinnen und Churer bei der Vergabe von preisgünstigem Wohnraum Vorrang haben sollen. Greift diese Regelung, wenn die Leerstandsquote unter einem Prozent fällt, was aktuell der Fall ist.

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Abschaffung des Ruhegehalts für Stadträte

Ein weiterer Punkt auf der Abstimmungsliste ist die Regelung für die Entschädigung der Mitglieder der Stadtregierung. Bisher hat ein Mandatsträger, der aus der Regierung ausscheidet, Anspruch auf ein Ruhegehalt. Das Ruhegehalt beträgt für jedes zurückgelegte oder angebrochene Amtsjahr vier Prozent des versicherten Lohns. Wer die vollen drei Amtszeiten in der Stadtregierung sitzt, hat somit Anspruch auf 48 Prozent des vorherigen Lohns. Nun muss die Bevölkerung entscheiden, ob das Ruhegehalt komplett gestrichen werden soll. Diese Debatte findet vor dem Hintergrund statt, dass Chur gemäss den Verantwortlichen finanziell auf dem Zahnfleisch läuft. Sie führen dies auf den Betriebsbeitrag der Stadt Chur zurück, der sich seit 2009 nicht verändert hat. Im November muss die Churer Bevölkerung nun über eine Erhöhung dieses Beitrags entscheiden. Dieser soll von 860'000 erhöht werden. Der Gemeinderat hat im Juni mit 17 gegen 2 Stimmen bei zwei Enthaltungen einer Erhöhung zugestimmt. Bei seinem Entscheid berücksichtigte der Gemeinderat auch den Entscheid auf kantonaler Ebene. Das Bündner Stimmvolk hatte am 30. November 2025 über ähnliche Fragen abgestimmt. Die Erhöhung ist explizit nicht für die Sanierung des Theaters vorgesehen. Für dieses Projekt sind in der Investitionsplanung der Stadt Chur vom Juni 35 Millionen vorgesehen.

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Umstrukturierung der Kraftwerk-Gemeindekorporation

Die vierte Vorlage handelt von der geplanten Umwandlung der Gemeindekorporation Kraftwerk Chur-Sand. Das Ziel ist die Umwandlung in eine selbstständige öffentlich-rechtliche Anstalt. Der Gemeinderat unterstützt diese Vorlage mit 18 Ja- zu 0 Nein-Stimmen bei 3 Enthaltungen. Diese Maßnahme soll die rechtliche und organisatorische Grundlage für die Energieversorgung der Stadt neu gestalten. Die Zustimmung im Gemeinderat war einstimmig, was auf eine breite Übereinkunft über die Notwendigkeit dieser strukturellen Anpassung hindeutet. Die Umwandlung in eine Anstalt des öffentlichen Rechts könnte die Unabhängigkeit und die finanzielle Flexibilität des Unternehmens im Vergleich zur bisherigen Korporationsform erhöhen. Dies ist Teil der umfassenderen Bemühungen der Stadt Chur, ihre Strukturen an die aktuellen wirtschaftlichen und rechtlichen Erfordernisse anzupassen. Die Bevölkerung wird am 29. November über alle diese Punkte abstimmen und damit die Zukunft der Stadt mitbestimmen.