Der Fachkräftemangel in der Pflege ist bereits heute vorhanden und wird sich weiter verschärfen. Der akute Mangel lässt sich allein nicht beheben, da offene Stellen nicht jahrelang unbesetzt bleiben können. Die Schweiz muss offenbleiben und Verantwortung übernehmen, um dringend benötigte Fachkräfte zu rekrutieren.

Ohne genügend Personal leidet die Qualität , und der Druck auf die bestehenden Mitarbeitenden wächst, insbesondere wenn sie bei Krankheit oder Personalmangel immer wieder einspringen müssen.

Häufige Zusatzdienste und kurzfristige Dienstplanänderungen führen zu Überlastung und erhöhen das Risiko von Ausfällen. Das verschärft den Personalmangel weiter und geht ultimately zulasten der Bewohnenden.

Jedoch nicht nur das, chronischer Personalmangel führt zu höherer Fluktuation und steigenden Kosten für Einrichtungen, was letztlich die öffentliche Hand zu spüren bekommt. Das Argument greift zu kurz, dass es in der Schweiz genügend arbeitslose Menschen gebe, die diese Arbeit übernehmen könnten. Nicht jede Person ist für jeden Beruf geeignet – und das gilt besonders für die Pflege.sowie körperliche und psychische Belastbarkeit und die Bereitschaft zu unregelmässigen Arbeitszeiten. Diese Voraussetzungen lassen sich nicht beliebig ersetzen.

Der Fachkräftemangel in der Pflege besteht bereits heute – und er wird sich weiter verschärfen. Unsere Bevölkerung wird älter, der Bedarf an Pflege steigt, während gleichzeitig viele erfahrene Pflegefachpersonen altersbedingt aus dem Beruf ausscheiden. Der Ausbau von Aus‑ und Weiterbildungen ist wichtig, wirkt aber nur mittelfristig. Der akute Mangel lässt sich damit allein nicht beheben.

Offene Stellen können nicht jahrelang unbesetzt bleiben, ohne dass die Qualität leidet. Für die Bewohnenden bedeutet das weniger Betreuung und weniger Aufmerksamkeit, mit direkten Auswirkungen auf ihr Wohlbefinden. Die Praxis zeigt, dass das inländische Arbeitskräftepotenzial allein nicht ausreicht und gezielt durch qualifizierte Fachpersonen ergänzt werden muss. Die 10‑Millionen‑Schweiz‑Initiative gefährdet genau diesen Zugang zu dringend benötigten Fachkräften.

Einschränkungen der Personenfreizügigkeit erschweren die Rekrutierung aus dem Ausland undEine gute Versorgung im Alter braucht realistische Lösungen, keine Abschottung. Die Schweiz ist stark, wenn sie offenbleibt und Verantwortung übernimmt. Deshalb sage ich am 14. Juni klar Nein. Mehr zum Thema





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