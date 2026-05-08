Chrome lädt 4-GB-KI-Datei automatisch herunter – so kann man es verhindern

Googles Chrome-Browser lädt auf kompatiblen Geräten automatisch eine 4-GB-Datei für das lokale KI-Modell Gemini Nano herunter. Nutzer können dies durch eine Registry-Änderung verhindern. Der Artikel beleuchtet auch sicherheitsrelevante Aspekte und rechtliche Herausforderungen.

Googles Chrome -Browser lädt auf kompatiblen Geräten automatisch eine 4-GB-Datei für das lokale KI-Modell Gemini Nano herunter, ohne die Nutzer zu informieren. Diese Datei, weights.bin, wird im Ordner OptGuideOnDeviceModel gespeichert und enthält Daten für Googles KI-Modell Gemini Nano .

Nutzer, die diese Funktion nicht benötigen oder unter Speicherplatzmangel leiden, können das Verhalten durch eine einfache Registry-Änderung verhindern. Der Schlüssel GenAILocalFoundationalModelSettings muss auf den Wert 1 gesetzt werden. Diese Einstellung findet sich unter HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Edge. Da sowohl Chrome als auch Edge auf der Chromium-Architektur basieren, funktioniert dieser Eingriff in beiden Browsern und ermöglicht die Steuerung der KI-Downloads.

Neben der Speicherplatzproblematik gibt es weitere sicherheitsrelevante Aspekte. Mit der Version 148 von Chrome werden 127 Schwachstellen behoben, darunter drei kritische Sicherheitslücken. Die automatische Herunterladung der KI-Datei ist nicht nur ein Speicherplatzproblem, sondern wirft auch Fragen zur Datensouveränität und Transparenz auf. Nutzer, die die Datei manuell löschen, stellen fest, dass der Browser sie später erneut herunterlädt.

Diese Praxis zeigt, dass Google die Kontrolle über lokale Ressourcen ohne explizite Zustimmung der Nutzer ausübt. Neben den technischen Aspekten gibt es auch rechtliche und ethische Überlegungen. Der Cyber Resilience Act wird zur Marktvoraussetzung für digitale Produkte. Die eigentliche Herausforderung liegt nicht im Verständnis des Gesetzes, sondern in seiner Umsetzung in Entwicklung, Betrieb und Lieferkette.

Unternehmen müssen sicherstellen, dass ihre Produkte den neuen Anforderungen entsprechen, was eine umfassende Überarbeitung der Prozesse erfordert. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist das Informationsmanagement, das über die Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen entscheidet. Viele Initiativen bleiben hinter den Erwartungen zurück, weil Prozesse, Governance, KI und Integration nicht ausreichend berücksichtigt werden. Dokumentenmanagement spielt eine entscheidende Rolle, um aus Daten echte Entscheidungsgrundlagen zu machen.

Unternehmen wie Bluebat unterstützen kleine und mittelgroße Unternehmen bei der Datensouveränität und Informationssicherheit. IBM hat mit der fünften Generation der FlashCore-Module ein bedeutendes Update für das FlashSystem vorgestellt. Diese Module setzen neue Maßstäbe bei Dichte und Sicherheit und werden durch KI-Unterstützung ergänzt. Weitere agentenbasierte KI-Funktionalitäten sollen im Herbst 2026 folgen.

Diese Entwicklungen zeigen, dass KI und Datenmanagement eng miteinander verknüpft sind und eine zentrale Rolle in der modernen IT-Infrastruktur spielen





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Chrome Gemini Nano Registry-Einstellung Datensouveränität Cyber Resilience Act

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