Christoph Wiederkehr wird neuer Leiter Unternehmenssteuerung bei der Urner Kantonalbank

Die Urner Kantonalbank ernennt Christoph Wiederkehr per 1. Dezember 2026 zum neuen Mitglied der Geschäftsleitung und Leiter Unternehmenssteuerung. Er folgt auf Urs Eichenberger, der pensioniert wird. Wiederkehr bringt über 20 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche mit und verantwortet künftig die Bereiche Strategie & Controlling, Finanzen & Risiko, Recht & Compliance sowie Personal. Die Bank unterstreicht damit ihre strategische Ausrichtung.

Die Urner Kantonalbank hat Christoph Wiederkehr als neues Mitglied der Geschäftsleitung und Leiter Unternehmenssteuerung ernannt. Dies geht aus einer offiziellen Medienmitteilung vom Donnerstag hervor. Der 42-jährige Wiederkehr wird seine neue Position am 1.

Dezember 2026 antreten und löst damit Urs Eichenberger ab, der Ende des Jahres in den Ruhestand geht. In seiner Verantwortung liegen künftig die Bereiche Strategie & Controlling, Finanzen & Risiko, Recht & Compliance sowie Personal. Die Wahl des Bankrats fiel auf einen Manager, der über langjährige Erfahrung im Finanzsektor und einen ausgeprägten strategischen Hintergrund verfügt. Bankratspräsident Heini Sommer bezeichnete Wiederkehr als ausgewiesene Führungspersönlichkeit mit fundierter Fachkompetenz und langjähriger Erfahrung im Finanzwesen.

Auch CEO Lucien Berlinger betonte die Bedeutung dieser Ernennung für die weitere Entwicklung der Bank. Christoph Wiederkehr ist seit mehr als 20 Jahren in der Finanzbranche tätig. Die Urner Kantonalbank verwaltet eine Bilanzsumme von rund 4,1 Milliarden Franken und ist Marktführerin im Kanton Uri





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