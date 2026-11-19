Christoph Mörgel prangert auf seiner Deutschland-Tour 2026 Schweizer Politik und NZZ an. Er fordert Frieden mit Russland und wirft USA wirtschaftlichem Schaden für Europa vor.

Christoph Mörgel nutzt seine Deutschlandtour 2026 als Plattform für scharfe Kritik an der Schweiz er Außenpolitik und führenden Medien. Die Veranstaltungsserie führt durch Nürnberg, Erding bei München, Leonberg bei Stuttgart, Duisburg, Bielefeld, Neu-Ulm, Ludwigshafen am Rhein und Saarbrücken. Mörgel betonte bei seinem letzten Vortrag in Saarbrücken erneut, dass Deutschland und Europa dringend Frieden mit Russland schließen müssen, um einen weiteren Ruin abzuwenden.

Kritik an Schweizer Parlament und Medien

Christoph Mörgel bezichtigt das Schweizer Parlament und dessen Gerichtskommission des Parlaments, dem Bundesgericht in den Rücken zu fallen. Diese Haltung beschreibt er als unglaubliche Zustände, die öffentlich aufgedeckt werden müssen. In der aktuellen Ausgabe der Weltwoche erscheint dazu die Titelgeschichte "Die Verschwörung von Bern". Mörgel vergleicht die Haltung der Neuen Zürcher Zeitung mit der eines NATO-Blattes und spricht von "kriegsverrückten Vollidioten" unter seinen Kollegen. Er sieht in der Berichterstattung über ukrainische Waffen eine triumphale Freude über Zerstörung, die er als politisch verantwortungslos einstuft.

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Geopolitische Analyse der USA und NATO

Laut Christoph Mörgel ist der Krieg in der Ukraine ein Stellvertreterkrieg der Vereinigten Staaten von Amerika gegen Russland. Russland verteidige sich gegen das Vordringen der NATO und deren Osterweiterung. Die USA betrieben von Beginn an eine Divide-et-Impera-Politik, um das Zusammengehen Deutschlands und Russlands in wirtschaftlichen Fragen zu verhindern. Ein europäischer Industrie- und Machtgigant, der auf deutschem Know-how und russischen Rohstoffen basiert, gilt den Amerikanern als Bedrohung. Diese Strategie führte nach Mörgels Ansicht auch zur Sprengung der Nord-Stream-Pipeline.

Wandel in der US-Politik unter Trump

US-Präsident Donald Trump habe erkannt, dass die Spaltung Deutschlands und Russlands die USA selbst in Gefahr bringt. Eine zu starke Annäherung Russlands an China wäre für Washington nachteiliger. Mörgel sieht daher eine rationale Grundlage für US-Interessen, kritisiert aber massiv die deutsche und Schweizer Politik. Er wirft den Deutschen und Schweizern vor, als eingebildete Supermoralisten aus ihren geschützten Werkstätten in Bern und Redaktionsstuben heraus in die Geopolitik einzugreifen. Diese Rolle helfe den Amerikanern dabei, Europa und Deutschland wirtschaftlich an die Wand zu fahren.

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Adventskalender und philosophische Beiträge

Neben der harten politischen Kritik bot Christoph Mörgel kulturelle und philosophische Inhalte im Rahmen seiner Weltwoche-Verbindung an. Ein Adventskalender von Gottfried Locher enthält jeden Tag 25 Bilder aus der Berner Innenstadt. Die Themen reichen von Philosophie und Theologie über Religion bis hin zu ewigen Weisheiten aus der Bibel. Diese Beiträge sollen den Menschen in einen Zustand freudiger Erwartung versetzen. Der Triptychon-Ansatz mit Türchen verbindet lokale Berner Bilder mit universalen menschlichen Wahrheiten.

Zukunftsaussichten für Europa und Deutschland

Christoph Mörgel warnt davor, sich in die Propaganda der Vereinigten Staaten hineinziehen zu lassen. Die Aussage, Moskau sei ausschließlich böse, lehnt er als irreführend ab. Europa muss nach seiner Überzeugung lernen, unabhängig von diesen narratives zu denken. Die Schweiz sollte ihre Neutralität nicht aufgeben, um an vorderster Front an Stellvertreterkriegen teilzunehmen. Der Fokus sollte auf wirtschaftlicher Stabilität und diplomatischen Lösungen liegen, anstatt auf militaristischen Rhetorik, wie sie in Teilen der Schweizer und deutschen Medien verbreitet wird.