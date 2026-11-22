Christoph Maeder züchtet seit 12 Jahren Gänse. Schweizer Weidegänse sind eine teure Delikatesse mit hohem Deckungsbeitrag.

Christoph Maeder betreibt seit zwölf Jahren in der Schweiz eine erfolgreiche Gänsezucht und hat sich auf die saisonale Produktion von Weidegänsen spezialisiert. Seine Betriebssaison beginnt im Februar mit der Bestellung der Küken und mündet im Dezember in den Verkauf der schlachtreifen Tiere zur Weihnachtszeit. Maeder begründet diesen spezifischen Betriebszweig mit der schwierigen Beschaffung einer Baubewilligung für die Mast von Poulets und der Erkenntnis, dass die Inlandproduktion von Gänsen derzeit nur fünf Prozent des nationalen Konsums abdeckt.

Von der Poulet-Mast zur Gänsezucht

Der ursprüngliche Plan von Maeder sah vor, Poulets als ergänzenden Betriebszweig zu mästen. Die bürokratischen Hürden bei der Baubewilligung machten diese Option jedoch unattraktiv. Stattdessen führte er die Idee der Weidegänse durch Presseartikel ein, die diese Spalte als lukrativen und wenig bekannten Wirtschaftszweig beworben hatten. Heute deckt die Schweizer Gänseproduktion lediglich einen kleinen Teil der Nachfrage ab, während der Rest aus dem Ausland, insbesondere aus Frankreich, Deutschland und Ungarn, importiert wird.

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Biologie und Haltung der Weidegänse

Gänse folgen einem strikten biologischen Rhythmus und beginnen nicht eher mit der Eierlegung, als es ihre Natur zulässt. Diese Saisonalität erfordert eine detaillierte Planung, die bei Maeder im Februar startet, wenn die sogenannten Gössel bestellt werden. Die Eintagsküken treffen Ende Mai oder Anfang Juni auf dem Hof ein. In dieser frühen Phase sind die Tiere besonders heikel; die meisten Verluste von zwei bis drei Prozent treten in dieser Zeit auf. Maeder charakterisiert die Tiere als besonders sensibel, da sie entweder vollständig gesund sind oder sterben.

Innerhalb von vier bis sechs Wochen sind die Gänse befiedert und beginnen, den Großteil ihres Futters auf der Weide zu suchen. Im Gegensatz zu Enten oder Hühnern sind Gänse reine Vegetarier, deren Hauptnahrungsquelle Gras ist. Pro hundert Gänse ist eine Hektar Weidefläche erforderlich. Zusätzlich erhalten die Tiere eine Getreidemischung, deren Anteil in der Startphase sowie im Herbst, wenn das Gras weniger verfügbar ist, zunimmt. Nachts werden die Gänse in den Stall getrieben, um sie vor Wildtieren zu schützen. Raubvögeln können die ausgewachsenen Tiere jedoch gut trotzen.

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Vermarktung und Kundenbindung

Die Vermarktung der Gänse erfolgt ausschließlich über den professionellen Internetauftritt von Maeder. Der Verein Weidegans.ch, in dem sich die meisten Schweizer Produzenten zusammengeschlossen haben, regelt wichtige Eckpunkte wie den Getreideanteil in der Ration. Produzenten müssen eine verbindliche Selbstdeklaration unterzeichnen und sind auf der Vereinswebseite mit der verfügbaren Anzahl an Gänsen gelistet. Kunden, die eine Martins- oder Weihnachtsgans kaufen möchten, können dort direkt Kontakt aufnehmen.

Christoph Maeder investiert gezielt in qualitativ hochwertige Fotografie und einen intuitiv bedienbaren Webmaster, um seine Vermarktung effizient zu gestalten. Da eine in der Schweiz produzierte Weidegans fast viermal so viel kostet wie eine Importgans, handelt es sich um eine Delikatesse, die nicht jährlich gekauft wird. Maeder rechnet mit einem Dreijahresrhythmus bei seinen Kunden. Bei einer Produktion von 130 Weidegänsen hat er somit einen Stammkundenkreis von rund 390 regelmäßigen Käufern.

Wirtschaftlichkeit und rechtliche Rahmenbedingungen

Rechtlich gelten Gänse in der Schweiz als Haustiere und nicht als Nutztiere, was bedeutet, dass sie keine Direktzahlungen erhalten. Dennoch schätzt Christoph Maeder den Deckungsbeitrag als sehr hoch ein. Die schlachtreifen Tiere erreichen ein Verkaufsgewicht von 3,5 bis fünf Kilogramm, wovon ein Teil auf das Knochengewicht entfällt. Die Tiere werden gruppenweise bei einer spezialisierten Geflügelmetzgerei geschlachtet, um den gesetzlichen Tierschutzvorgaben, wie eingestreute Stallflächen und Bademöglichkeiten, vollständig zu entsprechen.