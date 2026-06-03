Christof Züger spricht über die Züger Gruppe AG bei FDP-Morgenstamm

Christof Züger, CEO der Züger Gruppe AG und Kantonsrat, besuchte den Morgenstamm der FDP Stadt St.Gallen und sprach über das Unternehmen und seine Innovationen. Die Züger Gruppe beschäftigt heute rund 450 Mitarbeitende und verarbeitet 250 Millionen Kilogramm Milch zu 50'000 Tonnen Milchprodukten jährlich. Das Unternehmen setzt auf Innovation und Technologie und hat einen Marktanteil von 40 Prozent bei Pizzamozzarella in der Schweiz.

Christof Züger , CEO der Züger Gruppe AG und Kantonsrat, besuchte am Morgenstamm der FDP Stadt St.Gallen. Das Thema lautete 'Eine Welt im Frischkäse : Mehr als nur Käse'.

Die FDP Stadt St.Gallen lud erneut in die DenkBar ein, wo rund ein Dutzend Interessierte Zügers Ausführungen unter dem Titel 'Eine Welt im Frischkäse: Mehr als nur Käse' folgten. Zügers Werdegang ist eine Geschichte der stetigen Weiterentwicklung: Nach der Käserlehre folgte die berufsbegleitende Matura und ein Studium der Lebensmitteltechnologie. Die Stellensuche nach dem Studium gestaltete sich aufgrund der angespannten Wirtschaftslage herausfordernd, sodass Züger drei Jahre im Elsass arbeitete, bevor er 1996 in den Familienbetrieb zurückkehrte.

Das Unternehmen verdankt seine Existenz einem Problem: Der elterliche Schweinebetrieb hätte wegen staatlicher Vorgaben schrumpfen müssen. Eine Ausnahmegenehmigung erlaubte es, die Schweine mit Molke aus einer eigenen Frischkäseproduktion zu füttern. So entstand, inspiriert durch einen USA-Aufenthalt des Vaters, die Idee, Mozzarella herzustellen. Gemeinsam mit seinem Bruder Markus baute Christof Züger das Geschäft weiter auf; 1998 folgte die Gründung der Aktiengesellschaft.

Von Beginn an setzte das Unternehmen auf Innovation und Technologie, vom Bio-Mozzarella über Neukreationen bis zu laktosefreien, veganen, halal und koscheren Produkten. Parallel durchlief die Branche eine große Disruption: Das Ende der Milchkontingentierung und die Marktöffnung gegenüber Europa krempelten den Markt um. Die Familie Züger machte aus dem Druck einen Antrieb und investierte über Jahre jeden Ertrag zurück ins Unternehmen, bis zum letzten privaten Franken.

Heute beschäftigt die Züger Gruppe rund 450 Mitarbeitende, verarbeitet 250 Millionen Kilogramm Milch zu 50'000 Tonnen Milchprodukten und setzt rund 400 Millionen Franken um. 40 Prozent des Käses gehen in den Export; bei Pizzamozzarella hält das Unternehmen in der Schweiz einen Marktanteil von 40 Prozent. Das Unternehmen setzt bei seinen Milchlieferanten auf Anreize statt Vorschriften: Das Programm 'Swiss Family Milk' belohnt über ein freiwilliges Punktesystem Schwerpunkte wie Familienbetrieb, Tierwohl und Ressourceneffizienz und schafft so einen Anreiz, sich laufend zu verbessern





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