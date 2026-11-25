Der Christkindlimärt in Rapperswil-Jona startet am 3. Dezember. Eröffnet wird er mit einem neuen Laternenweg und einem erweiterten Grossen Markt mit über 230 Ständen in der Altstadt.

Von 3. bis 20. Dezember verwandelt sich die Altstadt von Rapperswil-Jona im Kanton St. Gallen in eine festliche Adventswelt. Der traditionelle Christkindlimärt öffnet seine Pforten und verwelkt Besucher mit rund 100 Weihnachtshäuschen. Ein neuer Höhepunkt dieser diesjährigen Ausgabe ist die Einführung eines eigens konzipierten Laternenweg s, der die stimmungsvolle Atmosphäre der Innenstadt weiter verstärkt.

Erweiterter Zeitplan und Grosser Markt

Der Christkindlimärt findet jeweils von Donnerstag bis Sonntag statt und lädt zum weihnächtlichen Bummeln durch die historischen Gassen ein. Besonders hervorzuheben ist die zeitliche Anpassung während des Grossen Marktes vom 9. bis 13. Dezember. In diesem Zeitraum öffnet der Markt bereits am Mittwoch, was die Verfügbarkeit für Besucher signifikant erweitert. Diese Erweiterung ermöglicht es mehr Menschen, die festliche Atmosphäre in den Mittwochszeiten zu erleben und Einkäufe für die bevorstehenden Feiertage zu tätigen.

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Um das dritte Adventswochenende herum, spezifisch vom 9. bis 13. Dezember, wächst der Markt auf über 230 Stände an. Die Ausdehnung erstreckt sich nicht nur auf das traditionelle Areal, sondern umfasst zusätzlich den Hauptplatz, die Marktgasse sowie die Fischmarkt- und Rathausstrasse. Festliche Beleuchtungen und liebevoll dekorierte Marktstände schaffen zusammen mit den zahlreichen Verkaufsständen eine einladende und stimmungsvolle Adventswelt in der Kernzone von Rapperswil-Jona.

Handwerkliche Produkte und kulinarische Vielfalt

Das Angebot auf dem Christkindlimärt ist vielschichtig und deckt ein breites Spektrum an weihnachtlichen Produkten und Geschenkideen ab. Besucher finden ein abwechslungsreiches Sortiment an handwerklichen und speziell weihnachtlichen Artikeln. Ob traditionelle Handwerkskunst, kreative Eigenproduktionen oder einzigartige Unikate - für jeden Geschmack und jedes Budget ist etwas dabei. Die Auswahl reicht von klassischen Christbaumschmuckstücken über detaillierte Krippenfiguren und Weihnachtskarten bis hin zu handgefertigten Kunstwerken aus Holz oder Ton.

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Neben dekorativen Elementen bieten die Stände auch praktische Winteraccessoires, Modeschmuck, handgefertigte Kerzen, Taschen, Kinderartikel, Kristalle sowie hausgemachte Leckereien an. Kulinarisch ist der Markt ebenfalls hervorragend aufgestellt und bietet eine grosse Vielfalt an Speisen und Getränken. Das Angebot umfasst traditionelle und vegetarische Spezialitäten sowie warme Gerichte wie Grillwaren, Pasta, Crêpes und Älplermagronen bis hin zu bewährten Winterklassikern, die bei der Kälte wärmen.

Familiäres Rahmenprogramm und Kinderaktivitäten

Neben dem Einkaufsangebot überzeugt der Christkindlimärt durch ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm für grosse und kleine Gäste. Auf dem Curtiplatz dreht ein Kinderkarussell seine Runden, während auf dem Fischmarktplatz ein nostalgisches Karussell für leuchtende Kinderaugen sorgt. Die Kindereisenbahn erhält in der Bühlerallee einen neuen, gut zugänglichen Standort und bietet dort Fahrten durch die festlich geschmückte Umgebung an.

Im Märlizelt in der Bühlerallee warten am Mittwoch-, Samstag- und Sonntagnachmittag besondere Aktivitäten auf die kleinen Besucherinnen und Besucher. Gleich nebenan können Jung und Alt im Zelt der Pfadi General Dufour kreativ werden und bei der Tradition des Kerzenziehens selbstgezogene Kersten anfertigen. Jedes so entstandene Stück ist ein Unikat und trägt zur individuellen Adventsstimmung bei. Dieses Angebot fördert die Kreativität und bietet Familien eine gemeinsame Aktivität abseits des reinen Einkaufs.

Neuer Laternenweg und traditionelle Abschlussfeier

Ein besonderes Highlight der diesjährigen Ausgabe ist der neue Laternenweg, der in der Bühlerallee beginnt. Dieser Weg ist jederzeit frei zugänglich, erstrahlt an den Markttagen jedoch ab 17 Uhr im warmen Licht der Laternen. Der stimmungsvolle Rundgang führt vorbei an der Weihnachtskrippe, die auf dem Lindenhof einen neuen Standort gefunden hat, und endet zurück am Christkindlimärt. Diese Route bietet einen ruhigen Kontrast zu den geschäftigen Marktflächen.

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Vom 4. bis 6. Dezember besteht die Möglichkeit, dem Samichlaus auf dem Laternenweg oder auf dem Hauptmarkt zu begegnen. Am Freitag, dem 4. Dezember, findet um 17.30 Uhr auf dem Hauptplatz der traditionelle Einzug der Etzelchläuse statt. Den feierlichen Abschluss bildet das Sternsingen auf dem Hauptplatz am Sonntag, dem 20. Dezember. Die Öffnungszeiten sind am Samstag, dem 5., 12. und 19. Dezember von 11 bis 21 Uhr, an den Freitagen, dem 4., 11. und 18. Dezember von 14 bis 24 Uhr.