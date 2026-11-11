Christina und Luca Hänni: Heiligabend getrennt wegen Beruf

Christina und Luca Hänni feiern Weihnachten nicht zusammen. Die Gründe liegen in den beruflichen Verpflichtungen von Christina und Luca im Dezember.

Christina Hänni und ihr Ehemann Luca Hänni verbringen das Weihnachtsfest dieses Jahres nicht gemeinsam unter einem Dach. Die beiden Prominenten müssen ihre familiären Traditionen aufgrund unterschiedlicher beruflicher Verpflichtungen aufteilen. Während der Sänger bei einer Tournee eingesetzt ist, kümmert sich die Tänzerin um ihre gemeinsame zweijährige Tochter. Diese Situation verdeutlicht, wie schwierig die Balance zwischen Karriere und Familie in den Feiertagen sein kann.

Terminkollision verhindert Zusammenkunft

Die Trennung an Heiligabend ist keine Entscheidung gegen die Partnerschaft, sondern eine Notwendigkeit durch Arbeitspläne. Christina Hänni erklärte auf Instagram, dass ihr Mann bis zum 25. Dezember fest eingeplant ist. Seine Tätigkeit umfasst die Moderation eines Varieté-Shows beim Zirkus Nock. Dieser Zirkus führt während der Festtage Vorstellungen in Zofingen im Kanton Aargau durch. Aufgrund dieser Verpflichtung bleibt Luca Hänni vor Ort und kann nicht nach Hause zurückkehren, um mit seiner Frau zu feiern.

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Krankheit der Tochter belastet Mutter

Neben der räumlichen Trennung des Paares kam eine weitere Herausforderung hinzu. Die dreißigjährige Christina Hänni stand allein mit ihrer kleinen Tochter da, als diese erneut erkrankte. Das Kind litt unter Fieber und einer Mittelohrentzündung. Christina Hänni berichtete in ihren Social-Media-Storys, dass sie sich komplett alleingelassen fühlte. Sie musste gleichzeitig ihre eigenen arbeitsintensiven Phasen bewältigen und sich um das kranke Kind kümmern. Dies führte zu großer physischer und emotionaler Erschöpfung bei der früheren Let's-Dance-Tänzerin.

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Bewunderung für Alleinerziehende wächst

Die Strapazen der letzten Wochen haben Christina Hänni neue Perspektiven eröffnet. Sie äußerte öffentliches Erstaunen darüber, wie andere Eltern mit mehreren Kindern zurechtkommen. Besonders ihre Bewunderung für Alleinerziehende Mütter wuchs, die dauerhaft ohne Unterstützung durch einen Partner arbeiten müssen. Die Erfahrung hat ihr gezeigt, welch enorme Kraft und Resilienz nötig sind, um den Alltag mit kranken Kindern allein zu stemmen. Sie nannte diese Leistung ein großes Chapeau und zeigte tiefen Respekt.

Zukunftspläne bleiben offen

Trotz der aktuellen Erschöpfung denkt Christina Hänni bereits über die Zukunft nach. In ihren jüngsten Beiträgen erwähnte sie, dass sie manchmal den Wunsch verspürt, noch zehn weitere Kinder zu bekommen. Im gleichen Atemzug zweifelt sie jedoch sofort daran, ob eins nicht auch ausreichend sei. Ihre Meinung schwankt alle zehn Sekunden. Eine definitive Aussage bezüglich eines zweiten Kindes steht noch aus, da die aktuelle Situation mit dem ersten Kind noch frisch im Gedächtnis ist.