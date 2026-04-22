Christina Hänni: 'Ich hole mir mein Pink zurück!' – Ein ehrlicher Einblick in das Leben nach der Geburt

Tänzerin Christina Hänni spricht offen über ihre Erfahrungen als Mutter und ihren Wunsch, nach der Geburt ihrer Tochter wieder mehr Zeit für sich selbst und ihre Interessen zu finden. Sie vergleicht dies mit dem Farbverlust von Flamingomüttern und betont die Bedeutung von Selbstliebe und Wellness.

Christina Hänni , die bekannte Tänzerin und Partnerin von Luca Hänni , hat sich in einem aktuellen Instagram -Post sehr persönlich über ihre Erfahrungen als Mutter und ihre Rückkehr zu sich selbst geäußert.

Im Juni 2024 erblickte ihre gemeinsame Tochter das Licht der Welt, und Hänni beschreibt die darauffolgende Zeit als eine intensive Phase des Aufsuchens und Genießens der Nähe zu ihrem Kind. Sie betont, dass sie jede Sekunde der Kuschelzeit bewusst aufgesogen habe und keinen einzigen Moment vermissen würde. Diese tiefe Verbundenheit und die Fokussierung auf die Bedürfnisse ihres Kindes waren für sie von größter Bedeutung.

Nun, da ihre Tochter etwas älter ist und sich die Anfangszeit der intensiven Betreuung allmählich wandelt, spürt Hänni den Wunsch, auch wieder ihre eigenen Interessen und Bedürfnisse in den Vordergrund zu stellen. Sie vergleicht dies auf charmante Weise mit dem Verhalten von Flamingos, die nach der Aufzucht ihrer Jungen ihre charakteristische pinke Federfarbe verlieren.

Dieser Verlust sei jedoch kein Grund zur Sorge, sondern ein natürlicher Prozess, der mit der Zeit wieder zurückkehrt, wenn die Mutter wieder mehr Energie für sich selbst hat. Hänni erklärt, dass auch sie diesen Punkt erreicht hat und sich nun wieder auf ihre persönliche Entwicklung und ihr Wohlbefinden konzentrieren möchte. Sie möchte ihr 'Pink zurückbekommen', wie sie es selbst formuliert.

Dies bedeutet für sie, wieder mehr Zeit und Energie in ihre eigenen Leidenschaften und Interessen zu investieren und ihren eigenen Sexappeal wiederzuentdecken. Sie betont jedoch, dass sie ihre Bedürfnisse nie vollständig vernachlässigt habe, sondern dass es sich für sie richtig angefühlt habe, in der ersten Zeit nach der Geburt ihrer Tochter den Fokus voll und ganz auf das Kind zu legen. Hänni setzt nun verstärkt auf Sport und Wellness, um ihre Ziele zu erreichen.

Sie beschreibt, wie sie bewusst Raum für sich schafft und regelmäßig Sport treibt. Das harte Training beginne sich langsam auszuzahlen, und sie empfindet dies als äußerst befreiend und motivierend. Diese Erkenntnis gewann Hänni während einer Reise in die wunderschöne Toskana, die sie ohne Luca und ihre Tochter unternahm. Der Fokus dieser Reise lag auf Wellness und Selbstfindung.

Auf ihren Instagram-Bildern zeigt sie sich beim Tennisspielen, bei Yoga-Übungen und entspannt mit einer Tasse Matcha in der Hand. Diese Bilder vermitteln ein Gefühl von innerer Ruhe und Ausgeglichenheit. Die Reise in die Toskana war für Hänni offenbar ein wichtiger Schritt, um sich wieder auf ihre eigenen Bedürfnisse zu konzentrieren und neue Energie zu tanken.

Sie möchte zeigen, dass es für Mütter wichtig ist, sich auch selbst nicht zu vergessen und sich Zeit für ihre eigenen Interessen und ihr Wohlbefinden zu nehmen. Es ist ein Plädoyer für Selbstliebe und die Balance zwischen Mutterschaft und persönlicher Entfaltung. Christina Hänni möchte andere Mütter ermutigen, ihre eigenen Bedürfnisse zu erkennen und zu erfüllen, ohne dabei ein schlechtes Gewissen zu haben.

Sie glaubt fest daran, dass eine glückliche Mutter auch eine gute Mutter ist und dass es wichtig ist, sich selbst nicht zu vernachlässigen, um langfristig für seine Familie da sein zu können





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