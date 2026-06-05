Christian Ulmen zieht Interview zurück: Ex-Frau Collien Fernandes erhebt schwere Vorwürfe

Christian Ulmen hat das geplante Interview mit der Zeit zurückgezogen. Seine Ex-Frau Collien Fernandes wirft ihm vor, Jahre lang Fake-Profile erstellt und sie virtuell vergewaltigt zu haben. Ulmens Anwalt betont, es handelte sich um ein vertrauliches Hintergrundgespräch. Der Fall löst eine Debatte über Identitätsbetrug aus.

Christian Ulmen hat ein Interview mit der Wochenzeitung Die Zeit nicht freigegeben, nachdem seine Ex-Frau Collien Fernandes im März 2026 schwere Vorwürfe gegen ihn erhoben hatte.

Das Interview sollte das erste öffentliche Gespräch Ulmens seit den Anschuldigungen sein, doch nach einem fünfstündigen Gespräch und anschließenden wochenlangen Auseinandersetzungen über Formulierungen zog Ulmen die Freigabe zurück. Sein Anwalt Christian Schertz erklärte, es habe sich lediglich um ein vertrauliches Hintergrundgespräch gehandelt, nicht um ein Interview, und Ulmen habe aus persönlichen Gründen auf die Veröffentlichung verzichtet. Collien Fernandes reagiert mit scharfer Kritik auf das Vorgehen ihres Ex-Mannes.

Gegenüber t-online äußerte sie den Verdacht, Ulmen ziehe seine Aussagen zurück, weil er befürchte, dass Falschaussagen durch Belege entlarvt würden. Sie wirft ihm vor, weiter den Weg der Lüge und Verdrängung zu gehen und hoffe, damit nicht aufzufliegen. Fernandes betont, dass Ulmen öffentlich zu den Taten stehen sollte, wenn er noch Restwürde, Gewissen oder Anstand besitze. Alles andere sei komplett würdelos.

Die Vorwürfe von Collien Fernandes wiegen schwer: Über Jahre hinweg soll Ulmen unter ihrem Namen Fake-Profile erstellt und mit Männern gechattet haben. Zudem habe er pornografisches Material verschickt, das den Eindruck erwecke, sie zu zeigen. Sie spricht von virtueller Vergewaltigung und erstattete Anzeige. Das Landgericht Hamburg stufte einen entsprechenden Bericht im Mai als größtenteils zulässig ein, da ein notwendiger Mindestbestand an Beweistatsachen vorliege.

Der Fall führte in Deutschland zu einer breiten gesellschaftlichen Debatte über gesetzliche Lücken bei Identitätsbetrug und nicht konsentierten Nacktbildern. Fernandes betont, es gebe für solche Fälle oft keine passenden Paragraphen, weshalb ihr die Gerechtigkeit möglicherweise verwehrt bleibe. Das Ermittlungsverfahren gegen Ulmen wegen Verdachts auf Körperverletzung liegt nun bei der deutschen Justiz, nachdem die Sache von der Staatsanwaltschaft Itzehoe nach Mallorca gelangt war, wo das Ex-Paar zuletzt lebte. Fernandes hatte dort eine umfassende Strafanzeige eingereicht.

Während Ulmen mit seinem Rückzug das öffentliche Gespräch vermeidet, demonstriert Fernandes auf der Straße für eine strafrechtliche Aufarbeitung solcher Taten. Ihr Engagement hat eine Debatte über digitale Gewalt und Opferschutz ausgelöst, doch der Weg zur juristischen Klärung bleibt steinig, weil das Strafrecht in Deutschland für viele Aspekte solcher Taten noch keine ausreichenden Regelungen bietet





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