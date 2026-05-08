Christian Ulmen scheitert mit Klage gegen «Spiegel»-Bericht – Collien Fernandes berichtet von emotionaler Belastung

Christian Ulmen hat juristisch gegen einen «Spiegel»-Artikel geklagt, in dem ihm schwere Vorwürfe gemacht wurden. Das Gericht entschied, dass der Bericht größtenteils zulässig ist. Collien Fernandes berichtet von den emotionalen Folgen der Vorwürfe und der öffentlichen Diskussion.

Collien Fernandes hat ihrem Ex-Partner Christian Ulmen in einem Artikel schwere Vorwürfe gemacht. Der Schauspieler ging juristisch gegen die Berichterstattung im « Spiegel » vor, allerdings ohne Erfolg.

Das Landgericht Hamburg entschied, dass der «Spiegel»-Bericht größtenteils zulässig ist. Lediglich eine Passage zu einem Gerichtsverfahren in Spanien muss abgeändert werden, wie das Magazin selbst berichtet. Ulmen soll über Jahre hinweg Fake-Profile in ihrem Namen erstellt und mit Männern aus ihrem beruflichen Umfeld gechattet haben.

Zudem gibt es Vorwürfe über gefälschte Sexvideos. Ulmen wehrte sich juristisch gegen die Berichterstattung. Seine Anwälte wollten verhindern, dass der «Spiegel» den Verdacht erweckt, ihr Mandant habe Deepfake-Videos von Fernandes hergestellt und verbreitet. Auch der Vorwurf der Körperverletzung sollte nicht mehr thematisiert werden.

Das Gericht kam jedoch zu dem Schluss, dass der Artikel «nicht vorverurteilend» ist und die Aussagen von Collien Fernandes als glaubhaft erachtet wurden. Die Vorwürfe, die Fernandes im März gegen ihren Ex erhoben hatte, sorgten für Schlagzeilen weit über die Landesgrenzen hinaus. Viele Menschen solidarisierten sich mit ihr, doch sie erhielt auch Drohungen, Beleidigungen und wurde mit Lügenvorwürfen konfrontiert. Fernandes äußerte sich kürzlich dazu und sagte: «Mir ging es vor der Anzeige besser als jetzt.

» Es habe sie extrem belastet, als sie herausfand, dass ihr damaliger Noch-Ehemann hinter den Fake-Profilen steckte. Sie sprach von einem Vertrauensbruch und einer permanenten Bedrohung. Sie lebe mit der Angst, dass diese Bilder und Videos irgendwann wieder auftauchen könnten. Fernandes berichtete von Panikattacken, Angstzuständen und einem Gefühl völliger Kontrolllosigkeit.

Sie habe lange niemandem davon erzählt und auch Gespräche mit Freundinnen vermieden. Erst ihre Schwester, ihre Therapeutin und enge Vertraute hätten sie zum Schritt zur Staatsanwaltschaft und an die Öffentlichkeit ermuntert. In der medialen Berichterstattung war die Rede davon, dass Ulmen Deepfake-Fotos und -Videos erstellt haben soll. Ursprünglich sagte Fernandes jedoch, er habe Videos von Frauen verschickt, die ihr sehr ähnlich ausgesehen hätten.

Ein kleiner Detailfehler mit großen Folgen. Denn Ulmens Anwälte bestritten danach, dass ihr Mandant je Deepfakes erstellt habe. Aufgrund dessen glaubten einige, dass Fernandes widersprochen worden sei und sie gelogen habe.

«Ich empfinde das als eine weitere Verletzung», sagte Fernandes. Sie fühle sich missverstanden und in ihrer Glaubwürdigkeit angezweifelt. Die ganze Situation habe sie emotional stark belastet und sie fühle sich oft hilflos. Sie hoffe, dass die juristischen Schritte und die öffentliche Diskussion dazu beitragen, dass solche Handlungen in Zukunft verhindert werden können.

Die Debatte um Deepfakes und digitale Belästigung hat durch diesen Fall noch einmal an Bedeutung gewonnen





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