Chris Brönimann Changes Name and Gender, Officially Returns to Being a Man

Chris Brönimann, formerly known as Nadia, has officially changed his name and gender to male, as he announced on Instagram. The 56-year-old shared a photo of his official document, stating that 'Nadia' will not be erased from his life, as the 30 years she has been with him will remain a significant part of his journey. He also mentioned that he is not non-binary and that he is now officially a man.

Chris (ehemals Nadia ) Brönimann hat Name und Geschlecht amtlich ändern lassen und ist nun offiziell wieder ein Mann. Brönimann betont, dass ' Nadia nicht ausradiert' werde - die 30 Jahre bleiben Teil seines Lebens.

'Amtlich Chris, amtlich Herr': Chris (ehemals Nadia) Brönimann ist nun wieder offiziell ein Mann, wie der 56-Jährige auf Instagram bekannt gibt. Angefügt zum Post ist ein Foto des amtlichen Dokuments.

'Manchmal führt der Weg weit hinaus, um am Ende wieder ganz bei sich selbst anzukommen. Heute habe ich einen zutiefst bedeutenden, offiziellen Schritt getan: Ich bin zu meinem Ursprungsgeschlecht zurückgekehrt', schreibt Brönimann.

'Ich bin Chris. Der, der ich immer war. Ein Mann. Und ich bin nicht non-binär', sagte er damals zum 'Blick'.

Jetzt folgt der amtliche Teil. Hinter mir liegen 30 Jahre, in denen Nadia mich begleitet, beschützt und geprägt hat. Ich schliesse dieses Buch nicht, um es zu vergessen. Nadia wird nicht ausradiert.

Dieses Kapitel bleibt ein tief prägender Teil meines Lebens, reich an intensiven Erfahrungen, Höhen und Tiefen', schreibt Brönimann auf Instagram weiter. 2024 machte Brönimann öffentlich, dass er den Eingriff bereue, und leitete seine Detransition ein.

'Ich fühle mich gefangen in einem weiblichen Rollenmuster, das mich zunehmend einengt', sagte er damals





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