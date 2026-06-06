Choupette, die Katze von Karl Lagerfeld, gehört nicht zu den Erben des Nachlasses

Die Katze von Karl Lagerfeld, Choupette, wurde von einem französischen Gericht ausgeschlossen aus dem Nachlass des Designers. Obwohl Lagerfeld Choupette viel Geld vermachen wollte, hat sie das Erbe nicht erhalten.

Eigentlich hätte Choupette Millionen erben sollen. Doch nun wurde entschieden: Die Katze von Karl Lagerfeld gehörte nicht zu den Begünstigten des Nachlass es. Das Büsi des verstorbenen Modeschöpfers hat bislang jedoch keinen Rappen gesehen.

Choupette und Karl Lagerfeld. Der Modedesigner wollte seiner Katze viel Geld vermachen. - Instagram/choupetteofficiel Jahrelang sorgte der Nachlass von Karl Lagerfeld für Streitigkeiten unter Anwälten und Angehörigen. Nun wurde laut der 'Daily Mail' jedoch endlich entschieden, an wen das Geld des Modekönigs gehen soll.

Seine Katze und ihre neue Besitzerin gehören nicht zu den Begünstigten. Schon zu Lebzeiten machte er deutlich, wie viel ihm an Choupette liegt. Er wollte ihr Wohl auch für die Zukunft absichern und hinterließ seiner Haushälterin, die sich seit seinem Privatjet unterwegs? Keine Seltenheit für das Büsi.

- Instagram/choupetteofficiel Vom Millionen-Erbe hat der Stubentiger bislang aber nichts gesehen.

'Ich möchte ganz offen sein: Bis heute haben wir absolut nichts erhalten', sagte Françoise Caçote (51), die frühere Hausdame des Designers kürzlich. Um das Erbe in ihrem Namen einzufordern, schaltete sie Anwälte ein. Damit wollte Caçote erreichen, dass Karls Wünsche ordnungsgemäss respektiert werden. Doch Choupette geht nun definitiv leer aus.

Der Grund? In Frankreich dürfen Tiere weder Geld noch Eigentum erben. Unter vier Personen aufgeteilt. Zu den Begünstigten gehören: Sébastien Jondeau (51), Lagerfelds langjähriger Assistent, Hudson Kroenig (18), das Patenkind des Designers, und dessen Choupette dürfte es aber auch ohne die Millionen prächtig gehen.

Lagerfelds frühere Haushälterin betonte gegenüber dem US-Magazin 'Atlantic': 'Ich tue mein Bestes, um ihre Wünsche zu erfüllen. Ich arbeite in Teilzeit, um sie zu unterstützen. Sie bekommt all die Liebe und Aufmerksamkeit, die sie verdient.





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